Пілот Формули-1 Даніель Ріккардо може стати чемпіоном у Макларені.

Про це заявив директор команди Зак Браун.

"З сезону-2021 ми отримаємо двох класних, але різних пілотів. Вони популярні у фанатів і спонсорів, але при цьому вони на різних етапах розвитку кар'єри. Так, у 2021 році нам не варто чекати чудес, оскільки боліди практично не зміняться. Сподіваюся, що з 2022 року ми зможемо прогресувати. Думаю, Ріккардо може стати чемпіоном за кермом здатної на це машини. Сподіваюся, що ми незабаром зможемо надати йому такий болід", - заявив Браун.