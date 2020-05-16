Джерело - Daily Mail.
Британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон має залишитися в німецькій команді до кінця кар'єри.
Про це заявив експілот Формули-1 Девід Култхард.
"Чи перейде Гамільтон в Феррарі? Ні, не думаю. Але навіть якщо Льюїс покине Мерседес, я все одно не бачу, яким чином він впишеться в культуру італійської команди. Думаю Льюїсу це не підходить. Так що він залишиться в цій команді до кінця кар'єри", - заявив Култхард.
Нагадаємо, німецька преса оприлюднила календар Формули-1 на цей сезон.
Раніше влада Бельгії дозволила провести Гран-прі Формули-1 без глядачів.