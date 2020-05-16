Британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон має залишитися в німецькій команді до кінця кар'єри.

Про це заявив експілот Формули-1 Девід Култхард.

"Чи перейде Гамільтон в Феррарі? Ні, не думаю. Але навіть якщо Льюїс покине Мерседес, я все одно не бачу, яким чином він впишеться в культуру італійської команди. Думаю Льюїсу це не підходить. Так що він залишиться в цій команді до кінця кар'єри", - заявив Култхард.