Пілот Феррарі Карлос Сайнс зможе стати чемпіоном світу Формули-1.

Про це заявив колишній гонщик Формули-1 і амбасадор Феррарі іспанець Марк Жене.

"Карлос - трудяга і неконфліктна людина. Він відмінно вписується в нашу команду. Сайнс не стане другим пілотом. Феррарі надасть йому ті ж можливості, що і у Леклера. Ми б не підписали Карлоса, якби не думали, що він може стати чемпіоном світу", - сказав Жене.