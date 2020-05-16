Влада Бельгії дозволила провести Гран-прі Формули-1 без глядачів

Джерело - The Race.
Влада Бельгії дали дозвіл на проведення Гран-прі Формули-1 в Спа.
Про це повідомляє The Race.
У Бельгії в даний момент діє заборона на організацію масових заходів, розрахована до 31 серпня
Спочатку передбачалося, що Гран-прі Бельгії буде перенесений на вересень, однак тепер влада країни дали організаторам дозвіл на проведення гонки без глядачів і за умови суворого дотримання всіх необхідних заходів безпеки.
Нагадаємо, автодром у Португалії готовий замінити Гран-прі Великої Британії.
Раніше автодром у Шанхаї знову відкрився для проведення гонок.