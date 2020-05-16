Влада Бельгії дозволила провести Гран-прі Формули-1 без глядачів

У Бельгії в даний момент діє заборона на організацію масових заходів, розрахована до 31 серпня

Джерело - The Race.

Влада Бельгії дали дозвіл на проведення Гран-прі Формули-1 в Спа.

Про це повідомляє The Race.

У Бельгії в даний момент діє заборона на організацію масових заходів, розрахована до 31 серпня

Спочатку передбачалося, що Гран-прі Бельгії буде перенесений на вересень, однак тепер влада країни дали організаторам дозвіл на проведення гонки без глядачів і за умови суворого дотримання всіх необхідних заходів безпеки.

Нагадаємо, автодром у Португалії готовий замінити Гран-прі Великої Британії.

Раніше автодром у Шанхаї знову відкрився для проведення гонок.