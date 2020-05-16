Джерело - f1analytic.com.
Феррарі близькі до того, щоб домовитися про ліміт бюджету до 145 мільйонів.
Про це заявив керівник "скудерії" Маттіа Бінотто.
"Ми близькі до угоди про ліміт в 145 мільйонів. Це погано для інновацій? Ну, в Формулі-1 завжди були правила, які обмежують можливості з розвитку. Кращою стає команда, яка в рамках обмежень може створити найсильніший продукт", - сказав Бінотто.
Нагадаємо, Феррарі підписав контракт з Сайнсом.
Раніше Феттель не домовився з Феррарі про новий контракт і залишить команду.