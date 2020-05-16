Керівник "скудерії" готовий піти на поступки

Феррарі близькі до того, щоб домовитися про ліміт бюджету до 145 мільйонів.

Про це заявив керівник "скудерії" Маттіа Бінотто.

"Ми близькі до угоди про ліміт в 145 мільйонів. Це погано для інновацій? Ну, в Формулі-1 завжди були правила, які обмежують можливості з розвитку. Кращою стає команда, яка в рамках обмежень може створити найсильніший продукт", - сказав Бінотто.

Нагадаємо, Феррарі підписав контракт з Сайнсом.

Раніше Феттель не домовився з Феррарі про новий контракт і залишить команду.