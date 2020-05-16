 Феррарі готова підтримати ліміт на бюджети, - Бінотто | Формула 1 | Champion.com.ua
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Бінотто: Феррарі готова підтримати ліміт на бюджети

Сьогодні 08:55 1166 0
Керівник "скудерії" готовий піти на поступки
Бінотто: Феррарі готова підтримати ліміт на бюджети
#Бінотто, #Феррарі

Джерело - f1analytic.com.

Феррарі близькі до того, щоб домовитися про ліміт бюджету до 145 мільйонів.

Про це заявив керівник "скудерії" Маттіа Бінотто.

"Ми близькі до угоди про ліміт в 145 мільйонів. Це погано для інновацій? Ну, в Формулі-1 завжди були правила, які обмежують можливості з розвитку. Кращою стає команда, яка в рамках обмежень може створити найсильніший продукт", - сказав Бінотто.

Нагадаємо, Феррарі підписав контракт з Сайнсом.

Раніше Феттель не домовився з Феррарі про новий контракт і залишить команду.

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