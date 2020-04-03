 Віртуальний гран-прі В’єтнаму: головні кандидати на перемогу | Автоспорт | Champion.com.ua
Мій профіль
У жодному інтерв’ю Світоліна не згадала слово Україна - Шкіль
Сьогодні 19:40 612 2
Зник батько відомого українського футбольного журналіста
Сьогодні 17:09 3035
Маліновський не перейде у Фіорентину – Шаблій
Сьогодні 15:55 402
Рома знову спробує підписати Тете
Сьогодні 12:46 992
Історія дня. У Зеніт потрапив після п'яного дебошу в Шахтарі. Круті повороти футболіста, який мав проблеми з алкоголем
Сьогодні 12:37 1787
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Сьогодні 11:54 4414 3
Лопес включив Ломаченка у ТОП-5 найкращих боксерів світу
Сьогодні 10:32 2041
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 22:29 16878 2
Франков назвав розмір бюджету Динамо
Вчора 21:40 1864
Фонсека дав добро на перехід бразильця з Шахтаря до Роми
Вчора 20:40 3575 1
Блоги
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася в еротичній фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:54 4404 3
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Спортсмени, що інфіковані коронавірусом. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Valeriy Ruchka
Вчора 22:29 16877 2
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний
Про світ сатани, відмова Михайличенку та навантаження Газзаєва - Андрій Несмачний Valeriy Ruchka
Вчора 17:55 745
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні
Стаховський попросив Ілона Маска допомогти Україні Valeriy Ruchka
Вчора 15:47 676
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський
Про знайомство з Роналду, покоління Динамо та стрип-клуби - Мілевський Valeriy Ruchka
Вчора 14:39 613
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:53 Футбол Динамо переграло Торпедо у 3 турі чемпіонату Білорусі 44
20:40 Футбол Срна: Не шкодую, що не перейшов до Барселони 225
20:35 Блог Найкращі голи українських команд в Лізі чемпіонів 139
20:25 Футбол Суркіс: УАФ не контактує з нами щодо продовження чемпіонату - кожен живе сам по собі 161
20:22 Легка атлетика Ляхова продовжує підготовку в Кенії 282
20:10 Футбол Срна здав тест на коронавірус 723
20:02 RunNews Комплекс вправ від Віталія Мандзюка #Мандзя5челледж. День 6 216
19:56 Футбол Матч чемпіонату Білорусі перенесено через пандемію коронавірусу 735
19:48 Футбол Три гравці клубу Бундесліги заразилися коронавірусом 311
19:40 Теніс У жодному інтерв’ю Світоліна не згадала слово Україна - Шкіль 612 2
19:25 Футбол Баварія підписала повноцінний контракт з Фліком 366
19:19 Блог День Ліги чемпіонів. 65 років тому з'явився турнір найсильніших 173
19:10 Футбол Колишній нардеп України: Можливо Лужний і Шевченко доживуть до часу, коли про них зніматимуть фільми 206
18:59 Футбол Приватний літак Мессі здійснив екстрену посадку 646
18:50 Футбол Білшина вдома програла ФК Городея у 3 турі чемпіонату Білорусі 396
18:42 Автоспорт Віртуальний гран-прі В’єтнаму: головні кандидати на перемогу 118
18:39 Футбол УЄФА може позбавити Бельгію єврокубків 900
18:25 Футбол Від коронавірусу помер видатний французький футболіст 1760
18:10 Футбол Помер останній співавтор конспектів Лобановського 1446
17:55 Футбол Легендарний голкіпер Динамо скасував поїздку на курорт перед введення карантину 1061
17:40 Хокей. УХЛ Визначився переможець першого онлайн-батлу Без ключок 650
17:26 Блог Два роки тому Роналду забив найкращий гол у своїй кар'єрі 452
17:25 Футбол Франков: Ребров може повернутися у Динамо 1300
17:09 Футбол Зник батько відомого українського футбольного журналіста 3035
16:55 Футбол Білоруський журналіст - федерації: Що ви схавались у бульбу? 660

Віртуальний гран-прі В’єтнаму: головні кандидати на перемогу

Сьогодні 18:42 118 0
Попри те, що етапи Формули-1 були відмінені, фанатам перегонів нема часу нудьгувати. Реальні перегони замінили на віртуальні
Віртуальний гран-прі В’єтнаму: головні кандидати на перемогу

Джерело - Чемпіон.

22 березня, відбувся етап F1 у Бахрейні, трансляцію якого подивилося більше мільйона глядачів. На черзі гран-прі В’єтнаму (5 квітня). Але самі перегони пройдуть на трасі Мельбурну, оскільки Ханой не представлений у гоночному симуляторі F1 2019.

Знов очікується участь чинних пілотів Формули-1. На трасі Бахрейну свою майстерність демонстрували Ландо Норріс ("Макларен") і Ніколас Латіфі ("Вільямс"). Перемогу же здобув тест-пілот "Рено" Чжоу Гуанью. У гран-прі В’єтнаму вони знов вийдуть на віртуальну трасу. За оцінками аналітиків Parimatch, усі троє входять до топ-5 кандидатів на перемогу.

Ландо Норріс поки що має найбільші шанси виграти перегони – 41%, хоча в Бахрейні він прийшов до фінішу п’ятим. Гонщик дуже активний в онлайні та навіть пообіцяв підстригтися в прямому ефірі, якщо за сеанс трансляції на своєму Twitch-каналі збере понад $10 000 на підтримку боротьби з коронавірусом.

"Дякую всім моїм глядачам за те, що к кінцю ночі було зібрано понад $12 000 і за те, що підтримуєте боротьбу з Covid-19! — прокоментував Ландо у своєму Instagram. — Хоча тепер мені доведеться поголити голову…"

Гонщик зізнався, що у віртуальних перегонах нервує сильніше, ніж у реальних. Етап почнеться вже цієї неділі (5 квітня) о 22:00.

Коментарі ()