Віртуальний гран-прі В’єтнаму: головні кандидати на перемогу

Попри те, що етапи Формули-1 були відмінені, фанатам перегонів нема часу нудьгувати. Реальні перегони замінили на віртуальні

Джерело - Чемпіон.

22 березня, відбувся етап F1 у Бахрейні, трансляцію якого подивилося більше мільйона глядачів. На черзі гран-прі В’єтнаму (5 квітня). Але самі перегони пройдуть на трасі Мельбурну, оскільки Ханой не представлений у гоночному симуляторі F1 2019.

Знов очікується участь чинних пілотів Формули-1. На трасі Бахрейну свою майстерність демонстрували Ландо Норріс ("Макларен") і Ніколас Латіфі ("Вільямс"). Перемогу же здобув тест-пілот "Рено" Чжоу Гуанью. У гран-прі В’єтнаму вони знов вийдуть на віртуальну трасу. За оцінками аналітиків Parimatch, усі троє входять до топ-5 кандидатів на перемогу.

Ландо Норріс поки що має найбільші шанси виграти перегони – 41%, хоча в Бахрейні він прийшов до фінішу п’ятим. Гонщик дуже активний в онлайні та навіть пообіцяв підстригтися в прямому ефірі, якщо за сеанс трансляції на своєму Twitch-каналі збере понад $10 000 на підтримку боротьби з коронавірусом.

"Дякую всім моїм глядачам за те, що к кінцю ночі було зібрано понад $12 000 і за те, що підтримуєте боротьбу з Covid-19! — прокоментував Ландо у своєму Instagram. — Хоча тепер мені доведеться поголити голову…"

Гонщик зізнався, що у віртуальних перегонах нервує сильніше, ніж у реальних. Етап почнеться вже цієї неділі (5 квітня) о 22:00.