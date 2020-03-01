 На початку сезону за перемоги боротимуться три команди, - Боттас | Автоспорт | Champion.com.ua
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Боттас: На початку сезону за перемоги боротимуться три команди

Сьогодні 10:47 210 0
Пілот Мерседа дав прогноз на Гран-прі в Мельбурн
#Мерседес, #Феррарі, #Ред Булл, #Боттас

Джерело - Insideracing.com.

Мерседес, Ред Булл та Феррарі будуть боротися за перемоги на початку сезону Формули-1.

Таку думку висловив пілот Мерседа Вальтері Боттас.

"Неможливо зробити детальні висновки по розкладу сил на основі тестів. У минулому році у нас були великі проблеми в Барселоні, але в Мельбурні ми були дуже сильні, так що ніколи не знаєш, які новинки привезуть на першу гонку інші команди в порівнянні з тестами", - сказав фінський гонщик.

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"Навіть часів на колі не можуть дати багато інформації. Я все ще вважаю, що за перемоги боротимуться три команди - щонайменше, на початку сезону", - підсумував Боттас.

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