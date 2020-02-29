Шестиразовому чемпіону світу та пілоту Мерседес Льюїсу Гамільтону дуже подобається ліврея італійської команди Феррарі.

Про це він розповів SkySports.

"Виграти у складі Феррарі? Це короткостроковий інтерес. Так, Феррарі - це легендарна команда. Машина червоного кольору виглядає просто дуже красиво. У мене у самого на шоломі багато червоного. Це колір любові і пристрасті", - сказав Гамільтон.