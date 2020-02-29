Джерело - f1analytic.
Шестиразовому чемпіону світу та пілоту Мерседес Льюїсу Гамільтону дуже подобається ліврея італійської команди Феррарі.
Про це він розповів SkySports.
"Виграти у складі Феррарі? Це короткостроковий інтерес. Так, Феррарі - це легендарна команда. Машина червоного кольору виглядає просто дуже красиво. У мене у самого на шоломі багато червоного. Це колір любові і пристрасті", - сказав Гамільтон.
Нагадаємо, гонку Формули-1 у Китаї скасували через коронавірус.
Раніше, у Китаї скасували чемпіонський бій Постола.