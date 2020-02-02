Британська команда Формули-1 Макларен готова стати ТОП-колективом вже у 2023 році.

Про це заявив керівник команди Андреас Зайдль.

"У топ-команд, як і раніше буде більше людей і більше ресурсів. Вони будуть витрачати кошти в 2020 році для підготовки до 2021 року. Після впровадження нового регламенту пройде час, перш ніж це дасть ефект. Очікую, що ми будемо боротися за подіуми і перемоги в 2023 році", - припустив Зайдль.