Італійський лікар: Шумахер сильно змінився після трагедії

Джерело - iSport.ua.
У легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера дуже змінена і зруйнована органічна, м'язова і скелетна структура.
Про це італійський лікар Нікола Акчарі заявив в інтерв'ю Contro Copertina.
"Ви повинні уявити собі людину, дуже відрізняється від того, якого ми пам'ятаємо. Зараз у Міхаеля дуже змінена і зруйнована органічна, м'язова і скелетна структура.
Чому так? Все через черепно-мозкової травми", - зазначив Акчарі.
Нагадаємо, Міхаель Шумахер отримав серйозну травму голови в результаті лижної аварії в 2013 році. Тоді спортсмен вдарився головою об камінь, катаючись на лижах на трасі у французьких Альпах.
Раніше з'явилася інформація, що Шумахер вже не прикутий до ліжка.