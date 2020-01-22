Італійський лікар: Шумахер сильно змінився після трагедії

Спортсмен вже сім років бореться за своє життя

У легенди Формули-1 Міхаеля Шумахера дуже змінена і зруйнована органічна, м'язова і скелетна структура.

Про це італійський лікар Нікола Акчарі заявив в інтерв'ю Contro Copertina.

"Ви повинні уявити собі людину, дуже відрізняється від того, якого ми пам'ятаємо. Зараз у Міхаеля дуже змінена і зруйнована органічна, м'язова і скелетна структура. Чому так? Все через черепно-мозкової травми", - зазначив Акчарі.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер отримав серйозну травму голови в результаті лижної аварії в 2013 році. Тоді спортсмен вдарився головою об камінь, катаючись на лижах на трасі у французьких Альпах.

Раніше з'явилася інформація, що Шумахер вже не прикутий до ліжка.