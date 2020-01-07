Ред Булл зміг продовжити контракт з Ферстаппеном

Макс Ферстаппен залишиться у Ред Булл

Команда Формули-1 Ред Булл підписала новий контракт із пілотом Максом Ферстаппеном, який розрахований до кінця сезону 2023 року.

Про це розповів сам пілот.

"Я дуже щасливий тому, що моя співпраця з командою продовжиться. Ред Булл повірив у мене і дав можливість почати свій шлях в Формулі-1, я завжди буду вдячний за це. З роками мої відносини з командою стають все тіснішими. Я отримую задоволення, працюючи з цими людьми. Зараз ми співпрацюємо з Хондою, і прогрес, досягнутий за останні 12 місяців, дає мені ще більше мотивації і віри в те, що ми можемо перемагати разом. Я хочу вигравати разом з Ред Буллом, і, звичайно, нашою метою є боротьба за титул", - заявив Ферстаппен.

Сам Ферстаппен не виключав свій відхід, проте говорив, що може продовжити контракт з Ред Буллом, якщо у 2020 році команда покаже прогрес і розробить сильний болід.

Гонщик знаходиться в системі Ред Булла з 2014 року. Виграв 8 гран-прі, а минулий сезон завершив на 3-му місці загального заліку.

Нагадаємо, Гамільтон і Феттель оцінили нові боліди.