Британець перемістився з 3-го місця на 7-е

Джерело - Sky Sports.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон був оштрафований за зіткнення з Алексом Албоном наприкінці Гран-прі Бразилії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Стюарди визнали британця винним і оштрафували на 5 секунд. Також Льюїс за свій маневр отримав два штрафних очка.

В результаті Гамільтон в підсумковому протоколі перемістився з третьої на сьому позицію, а останнє місце на подіумі дісталося гонщику Макларена Карлосу Сайнсу-молодшому.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Бразилії здобув Мак Ферстаппен.

Раніше Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.