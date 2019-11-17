Джерело - Sky Sports.
Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон був оштрафований за зіткнення з Алексом Албоном наприкінці Гран-прі Бразилії.
Про це повідомляє Sky Sports.
Стюарди визнали британця винним і оштрафували на 5 секунд. Також Льюїс за свій маневр отримав два штрафних очка.
В результаті Гамільтон в підсумковому протоколі перемістився з третьої на сьому позицію, а останнє місце на подіумі дісталося гонщику Макларена Карлосу Сайнсу-молодшому.
Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Бразилії здобув Мак Ферстаппен.
Раніше Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.