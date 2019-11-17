 Гамільтона позбавили подіума на Гран-прі Бразилії | Автоспорт | Champion.com.ua
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Гамільтон оштрафований за зіткнення з Албоном, Сайнс потрапив на подіум
#Гамільтон, #Гран-прі Бразилії, #Формула-1

Джерело - Sky Sports.

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон був оштрафований за зіткнення з Алексом Албоном наприкінці Гран-прі Бразилії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Стюарди визнали британця винним і оштрафували на 5 секунд. Також Льюїс за свій маневр отримав два штрафних очка.

В результаті Гамільтон в підсумковому протоколі перемістився з третьої на сьому позицію, а останнє місце на подіумі дісталося гонщику Макларена Карлосу Сайнсу-молодшому.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Бразилії здобув Мак Ферстаппен.

Раніше Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.

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