Сьогодні, 16 листопада, відбулася кваліфікація 20-го етапу Формули-1 в Бразилії. Завтра з першої позиції стартуватиме пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Юний нідерландець залишився задоволений своїм болідом.

"Машина працювала дуже добре. Температура траси постійно змінювалася, нам доводилося адаптуватися, але машина їхала дуже швидко, і керувати нею було одне задоволення. Так що я дуже задоволений поулом", - сказав Ферстаппен.