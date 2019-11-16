Джерело - BBC F1.
Сьогодні, 16 листопада, відбулася кваліфікація 20-го етапу Формули-1 в Бразилії. Завтра з першої позиції стартуватиме пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Юний нідерландець залишився задоволений своїм болідом.
"Машина працювала дуже добре. Температура траси постійно змінювалася, нам доводилося адаптуватися, але машина їхала дуже швидко, і керувати нею було одне задоволення. Так що я дуже задоволений поулом", - сказав Ферстаппен.
Нагадаємо, Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.