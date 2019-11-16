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Ферстаппен: Керувати машиною було одне задоволення

Вчора 23:14 288 0
Нідерландець задоволений своєю машиною на Гран-прі Бразилії
Ферстаппен: Керувати машиною було одне задоволення
#Ферстаппен, #Формула-1, #Ред Булл, #Гран-прі Бразилії

Джерело - BBC F1.

Сьогодні, 16 листопада, відбулася кваліфікація 20-го етапу Формули-1 в Бразилії. Завтра з першої позиції стартуватиме пілот Ред Булл Макс Ферстаппен.

Юний нідерландець залишився задоволений своїм болідом.

"Машина працювала дуже добре. Температура траси постійно змінювалася, нам доводилося адаптуватися, але машина їхала дуже швидко, і керувати нею було одне задоволення. Так що я дуже задоволений поулом", - сказав Ферстаппен.

Нагадаємо, Леклер став чемпіоном Формули-1 2019 за поулами.

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