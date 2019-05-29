Гамільтон: Нинішній сезон проводжу досить посередньо

Пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон не задоволений своїми виступами.

Про це сказав сам спортсмен.

Гамільтон лідирує в загальному заліку, проте британець вважає, що міг би виступати і краще в поточному сезоні.

"Відчуваю, що нинішній сезон проводжу досить посередньо. Не зовсім провально, але і не назвати його вдалим за підсумками 6 гонок чемпіонату, якщо говорити про те, щоб вичавлювати з боліда максимум, то мені це поки не вдається. Треба покращувати свою їзду", - вважає пілот.

Нагадаємо, Гамільтон завоював поул Гран-прі Монако, а потім і став чемпіоном цієї гонки.

Джерело - Чемпіон.