Гамілтон: Стосунки з Боттасом кращі, ніж були з Росбергом

Пілот Mercedes Льюїс Гамілтон похвалив Валттері Боттаса.

Про це повідомляє f1analytic.

"Ситуація, яка трапилася між мною і Росбергом в 2016 році, не така, як зараз. У колективі відмінна енергетика і взаємоповага. У нас є певні правила, і ми фінішуємо переможними дублями. Ми з Валттері підтримуємо один одного", - заявив пілот.

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Як я і говорив, в команді все відмінно і між нами існує повага. Ми будемо продовжувати атакувати, але у нас все так само не буде ніяких проблем. Не очікуйте побачити те, що було в минулому з Росбергом. Очевидно, що ми з Боттасом не будемо стикатися. Головне - залишатися командними гравцями. Нам платять за те, щоб ми приносили команді перемоги. Поки ми будемо це пам'ятати, проблем у нас не виникатиме", - переконаний Хемілтон.