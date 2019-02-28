Син Шумахера показав найкращий час на тестовому дні Формули 2

Німецький пілот Мік Шумахер показав найкращий час у третій день тестів Формули-2 в Хересі.

Другу сходинку за підсумками дня зайняв пілот команди Campos Джек Ейткен, третім став гонщик Carlin Луї Делетраз.

Нагадаємо, що Шумахер-молодший після Гран-прі Іспанії може отримати місце в складі Феррарі.

Тести Формули-2 в Хересі. Третій день

1. Мік Шумахер (Prema Racing) - 1:24,028

2. Джек Ейткен (Campos Racing) - +0,212

3. Луї Делетраз (Carlin) - +0,219

4. Ніколас Латіфа (DAMS) - +0,266

5. Нік де Вріз (ART Grand Prix) - +0,329

6. Доріна Бокколаччі (Campos Racing) - +0,335

7. Джуліано Алезі (Trident) - +0,373

8. Лука Гьотто (UNI-Virtuosi) - +0,488

9. Шон Гелаел (Prema Racing) - +0,500

10. Річард Версхоор (MP Motorsport) - +0,610

Нагадаємо, Пілот Формули 1 розтрощив болід. Також, Алонсо став послом McLaren.

Джерело - Чемпіон.