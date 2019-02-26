Гамільтон: Це найскладніша зима для заводу Mercedes

Зимове міжсезоння видалося найскладнішим для команди гонщика Mercedes Льюїса Гамільтона.

Про це заявив сам британський автогонщик.

"Це була важка зима на заводі. Я бачив це і чув від хлопців. Ймовірно, це найскладніша зима. Я змагаюся з усіма. І не знаю, хто буде швидшим. Не можна сказати, що нашим конкурентом буде тільки Ferrari. Не знаю, в якому стані знаходиться RedBull. Сподіваюся, що буде більше команд. Але хто знає, що станеться на той момент, коли ми доберемося до першої гонки?

Ми намагаємося підняти планку у всіх областях. Всі інженери на заводі працюють над цим. Було цікаво бачити атмосферу в команді після всіх успішних сезонів, які у нас були. Радий, що команда ще голодна до перемог. Ніхто не панікує. Всі рвуться вперед", - розповідає Гамільтон.