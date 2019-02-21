У Renault вирішили проблему із заднім антикрилом

Проблему із заднім антикрилом, яка призвела до розвороту пілота Renault Даніеля Ріккардо на тестах, усунено.

Про це повідомляє motorsport.

У вівторок, 19 лютого, Даніель Ріккардо вилетів із траси в першому повороті, коли від його заднього антикрила відірвався верхній елемент під час активованої DRS. Аналіз інциденту виявив проблему з механізмом DRS, і команда вирішила не використовувати цю систему під час ранкової сесії в середу 20 лютого, з Ніко Хюлькенбергом. Після того, як було знайдено рішення, а тести підтвердили, що все працює належним чином, команда дозволила Ріккардо знову використовувати DRS у другій половині дня.

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Джерело - motorsport.