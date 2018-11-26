Шумахер-молодший: Хочу порівнювати себе зі своїм батьком

Син легендарного чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера не проти щоб його порівнювали з батьком.
Про це розповів сам Мік Шумахер.
"Мій тато питав, хочу я займатися гонками професійно або тільки для розваги. Звичайно, я сказав йому, що хочу зробити це своєю професією. Я завжди хочу порівнювати себе з найкращими, а мій батько найкращий. Він мій кумир і мене радує, якщо мене з ним порівнюють.
Він мене багато чому вчив, щоб я став швидше і краще. Ми ходили на трасу, навіть коли вона була закрита, і нам дозволяли проїхати кілька кіл. Це був найкращий час", - цитує Шумахера Daily Mail.
Раніше повідомлялося, що молодий німець продовжить традиції батька і виступить в Гонці чемпіонів.
Нагадаємо, син Шумахера виграв чемпіонат Формули-3.
Також, дружину Шумахера шантажували убивством дітей і вимагали 900 тисяч євро.
Джерело - isport.ua.