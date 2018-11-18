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17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО

Вчора 23:10 552 0
17-річна німецька гонщиця потрапила в страшну аварію. ВІДЕО

У китайському Макао 17-річна німецька гонщиця Софія Флерш потрапила в страшну аварію, внаслідок якої отримала пошкодження хребта.

Її машина вилетіла з траси на четвертому колі під час Гран-прі Формули-3.

Відзначається, що болід Флерш зачепив машину Шо Цубої і вилетів на швидкості в понад 200 км/год через огорожу в будку для фотографів. За деякими даними, постраждали ще два фотографа, другий гонщик і маршал. Гонку відновили лише через кілька годин.

Дівчина була в свідомості після аварії, її екстрено госпіталізували, - у неї проблеми з хребтом, але поки точно невідомо, перелом або тріщина. 19 листопада в неї призначена операція.

У мережі з'явилося відео моменту аварії:

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Джерело - Чемпіон.

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