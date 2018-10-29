Калінін змагатиметься на Чемпіонаті світу з мотоперегонів у новій команді

Український мотогонщик Микита Калінін підписав контракт з німецькою командою Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki і виступить на Чемпіонаті світу FIM World Supersport 300 2019 (WorldSBK) з офіційною підтримкою Kawasaki.

Про це повідомляє прес-служба одесита.

19-річний українець покине італійську команду GP Project, в якій виступав протягом сезону 2018 року. Втім наш спортсмен провів не всі гонки через аварію і травми на етапі в Імолі.

У новому сезоні Калінін виступатиме під керівництвом менеджера Роба Венегура і технічного директора Франка Крекелера.

У вересні Калінін став чемпіоном України з кільцевих мотоперегонів, побивши рекорд траси Чайка.

Ряйконен виграв Гран-прі США. А пілот Формули-1 пророкує повернення Шумахера.

Джерело - Офіційний сайт Микити Калініна.