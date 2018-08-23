Спортивний директор Формули-1: Нам потрібно вирішити, який шлях підійде — революційний або еволюційний

Спортивний директор Формули-1 Росс Браун розповів, що керівництво чемпіонату думає над тим, щоб не поспішати із запровадженням нового регламенту, що має вступити в дію з 2021 року.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на F1Today.

"Ми хочемо створити такий регламент, який залучив би нових виробників у Формулу-1, а також влаштовував тих, що є зараз. Нам потрібно обдумати все це", — сказав спортивний директор Формули-1.

Чи підійде 2021 рік для цього чи потрібно зважити всі за та проти - поки невідомо.

"Відчуваю, ми можемо ще багато зробити змін у регламенті з приводу двигуна. Нам потрібно вирішити, який шлях підійде: революційний або еволюційний", — підсумував Браун.

Нагадаємо, Фернандо Алонсо завершив кар'єру.

Джерело - Xsport.