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Португалець Пічардо зі світовим рекордом виграв золото у потрійному стрибку ЧС-2022

Сьогодні 07:24 335 0
Португалець Пічардо зі світовим рекордом виграв золото у потрійному стрибку ЧС-2022
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022, #Пічардо

Джерело - Чемпіон.

Португальський спортсмен Педро Пічардо посів перше місце в потрійному стрибку на чемпіонаті світу в американському Орегоні.

Олімпійський чемпіон продемонстрував результат 17.95, побивши світовий рекорд у цій дисципліні. Другим фінішував редставник Буркіна-Фасо Юг Фабріс Занго (17.55 SB), третє місце посів китаєць Чжу Ямін (17.31 SB).

Українці у цій дисципліні участі не брали.

Раніше Бех-Романчук упевнено вийшла в фінал чемпіонату світу в стрибках у довжину.

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