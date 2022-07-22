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Ляхова: Представляти Україну на міжнародній арені - це допомога нашій країні

Сьогодні 13:11 128 0
Українка підбила підсумки свого виступу на чемпіонаті світу
Ляхова: Представляти Україну на міжнародній арені - це допомога нашій країні
#Ольга Ляхова, #Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Суспільне Спорт.

Українській легкоатлетці Ользі Ляховій, яка не зуміла вийти до півфіналу у бігу на дистанції 800 м на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики, на останні 150 метрів не вистачало гостроти фінішу.

Про це заявила сама спортсменка.

"План був увійти до трійки у кваліфікаційному забігу. Я шукала такий момент, намагалася, як могла. Можливо, це не було на 100 відсотків вдало, але все нормально.

Я добре почувалася. Весь забіг я долала легко. Тільки останні 150 метрів не вистачало такої гостроти фінішу. А так все добре. Ледве не вистачило, і тому такий результат.

Звісно, ​​хотілося краще. Трохи, може, не вистачало змагальної практики. Давно не було змагань. А взагалі, мені сподобалося, було класно. Трохи не вистачило на фініші, може, сили чи швидкості, не знаю чого саме.

Не будемо засмучуватись, бо ще є чемпіонат Європи попереду. Тому будемо боротися далі.

Я дуже щаслива, що зараз перебуваю на чемпіонаті світу. Уявляю свою країну тут. Пишаюся тим, що можемо представляти Україну на міжнародній арені - це така допомога нашій країні", - зазначила Ляхова.

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