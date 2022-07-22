Ляхова: Представляти Україну на міжнародній арені - це допомога нашій країні

Українській легкоатлетці Ользі Ляховій, яка не зуміла вийти до півфіналу у бігу на дистанції 800 м на чемпіонаті світу-2022 з легкої атлетики, на останні 150 метрів не вистачало гостроти фінішу.

Про це заявила сама спортсменка.

"План був увійти до трійки у кваліфікаційному забігу. Я шукала такий момент, намагалася, як могла. Можливо, це не було на 100 відсотків вдало, але все нормально.

Я добре почувалася. Весь забіг я долала легко. Тільки останні 150 метрів не вистачало такої гостроти фінішу. А так все добре. Ледве не вистачило, і тому такий результат.

Звісно, ​​хотілося краще. Трохи, може, не вистачало змагальної практики. Давно не було змагань. А взагалі, мені сподобалося, було класно. Трохи не вистачило на фініші, може, сили чи швидкості, не знаю чого саме.

Не будемо засмучуватись, бо ще є чемпіонат Європи попереду. Тому будемо боротися далі.

Я дуже щаслива, що зараз перебуваю на чемпіонаті світу. Уявляю свою країну тут. Пишаюся тим, що можемо представляти Україну на міжнародній арені - це така допомога нашій країні", - зазначила Ляхова.