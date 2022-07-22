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Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати

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Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати
#Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022

Джерело - Чемпіон.

Із 15 по 24 липня в американському місті Юджин (Орегон) відбудеться 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

Українські легкоатлети вибороли 33 ліцензії, однак в Юджині виступлять лише 22 (найменше в історії) українські спортсмени (18 жінок, 4 чоловіка) в 14 дисциплінах. Зі складом збірної України можна ознайомитись ТУТ.

У світовій першості візьмуть участь представники 192 країн у 49 дисциплінах.

Чемпіонат мав відбутися в 2021 році (6-15 серпня), але через пандемію Covid-19, внаслідок якої Олімпійські ігри-2020 було пересено на 2021 рік, головні світові змагання легкоатлетів були перенесені на липень 2022 року.

Розклад чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики

День 1. 15 липня

Ранкова сесія

  • 19:05*. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група А
  • 20:10. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація
  • 20:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 21:45. Естафета 4х400, чоловіки. Попередні забіги
  • 22:05. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А
  • 22:30. 100 м, чоловіки. Попередній раунд
  • 23:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал
  • 23:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 01:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

* - київський час

Вечірня сесія

  • 03:05. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація
  • 03:15. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги
  • 03:20. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація
  • 04:00. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація
  • 04:10. Біг на 1500 м, жінки. Попередні забіги
  • 04:50. 100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:55. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація
  • 05:50. Естафета 4х400 м, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Спортивна ходьба 20 км, жінки Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 1:26:58, NR Катаржина Зджебло (Польща) - 1:27:31 NR Шиджи Кіянг (Китай) - 1:28:17
Спортивна ходьба 20 км, чоловіки Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07 Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
Естафета 4х400, чоловіки Домініканська республика - 3:09.82 Нідерланди - 3:09.90, NR США - 3:10.16, SB

День 2. 16 липня

Ранкова сесія

  • 20:30. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація
  • 20:35. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги
  • 21:10. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація
  • 21:25. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги
  • 22:00. Метання молота, чоловіки. Фінал
  • 22:20. Біг на 10000 м, жінки. Фінал
  • 23:20. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

  • 03:10. 100 м, жінки. Попередні забіги
  • 04:00. 100 м, чоловіки. Півфінали
  • 04:20. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал
  • 04:25. Штовхання ядра, жінки. Фінал
  • 04:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 05:05. Біг на 1500 м, жінки. Півфінал
  • 05:50. 100 м, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Метання молота, чоловіки Кімберлі Гарсія Леон (Перу) - 1:26:58, NR Катаржина Зджебло (Польща) - 1:27:31 NR Шиджи Кіянг (Китай) - 1:28:17
Біг 10 000 м, жінки Тосікадзу Яманісі (Японія) - 1:19:07 Кокі Ікеда (Японія) - 1:19:14, WL Персіус Карлстром (Швеція) - 1:19:18
Стрибки у довжину, чоловіки Домініканська республика - 3:09.82 Нідерланди - 3:09.90, NR США - 3:10.16, SB
Штовхання ядра, жінки Павел Файдек (Польща) - 81,98 Войцех Новицький (Польща) - 81.03 Ейвінд Хенріксен (Норвегія) - 80.87
Біг 100, чоловіки Фред Керлі (США) - 9.86 Марвін Брейсі (США) - 9.88 Трейвон Броммель (США) - 9.88

День 3. 17 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Марафон, чоловіки. Фінал
  • 20:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами
  • 21:05. 400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 21:35. Семиборство, жінки. Стрибки в висоту
  • 21:35. Метання молота, жінки. Фінал
  • 22:00. 400 м, жінки. Попередні забіги
  • 23:00. Біг на 10000 м, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

  • 03:05. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
  • 03:05. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А
  • 03:25. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал
  • 03:33. 100 м, жінки. Півфінал
  • 04:03. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал
  • 04:27. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал
  • 04:30. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 04:38. Семиборство, жінки. 200 м
  • 05:00. Біг на 1500 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:30. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
  • 05:50. 100 м, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Біг 10000 м, чоловіки Джошуа Чептегей (Уганда) - 27:27.43, SB Стенлі Вайчака Мбуру (Кенія) - 27:27.90, SB Якоб Кіплімо (Уганда) 27:27.97, SB
Марафон, чоловіки Тамірат Тола (Ефіопія) - 2:05:36 CR Мосінет Ґеремев (Ефіопія) - 2:06:44 Башир Абді (Бельгія) - 2:06:48
Метання молота,жінки Брук Андерсен (США) - 78.96 Кемрин Роджерс (Канада) - 75.52 Джені Кессанвойд (США) - 74.86
Стрибки з жердиною,жінки Кеті Наджеотт (США) - 4.85 Сенді Морріс (США) - 4.85 Ніна Кеннеді (Австралія) - 4,80 м.
Штовхання ядра, чоловіки Раян Кроузер (США) - 22.94, CR Джо Ковач (США) - 22.89, SB Джош Авотунде (США) - 22.29, PB
Біг 110 м з бар'єрами, чоловіки Грант Голловей (США) - 13.03 Трей Каннінгем (США) - 13.08 Асьєр Мартінес (Іспанія) - 13.17, PB
Біг 100 м,жінки Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 10.67, CR Шеріка Джексон (Ямайка) - 10.73, PB Елейн Томпсон (Ямайка) - 10.81

День 4. 18 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Марафон, жінки. Фінал
  • 19:35. Семиборство, жінки. Стрибки в довжину
  • 20:55. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група А
  • 22:05. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група В

Вечірня сесія

  • 03:05. 200 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 03:10. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група А
  • 03:45. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал
  • 04:00. 200 м,жінки. Попередні забіги
  • 04:20. Потрійний стрибок, жінки. Фінал
  • 04:35. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група В
  • 04:55. Семиборство, жінки. 800 м
  • 05:20. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал
  • 05:50. Біг на 1500 м, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Марафон, жінки Готітом Гебресласе (Ефіопія) - 2:18:11, CR Джудіт Джептум Корір (Кенія) - 2:18:20, PB Лонах Чемтай Корліма (Ізраїль) - 2:20:18
Стрибки у висоту, чоловіки Мутах Есса Баршим (Катар) - 2.37,WL Сан Хьок (Південна Корея) - 2.35 =NR Андрій Проценко (Україна) - 2.33
Потрійний стрибок,жінки Юлімар Рохас (Венесуела) - 15.47 WL Шанейка Рікеттс (Ямайки) - 14.89, SB Торі Франклін (США) - 14.72, SB
Біг 3000 м із перешкодами, чоловіки Суф'ян ель Баккалі (Марокко) - 8:25.13 Ламеча Гірма (Ефіопія) - 8:26.01 Консеслус Кіпруто (Кенія) - 8:27.92
Біг 1500 м, жінки Фаіт Кіп'єгон (Кенія) - 3:52.96 Гудаф Цегай (Ефіопія) - 3:54.52 Лаура Муір (Велика Британія) - 3:55.28, SB
Семиборство Нафіссату Тіам (Бельгія) - 6947 Аноук Веттер (Нідерланди) -  6867 Анна Холл (США) - 6755

День 5. 19 липня

Вечірня сесія

  • 03:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 03:40. Стрибки у висоту, жінки. Фінал
  • 04:05. 200 м, жінки. Півфінал
  • 04:33. Метання диска, чоловіки. Фінал
  • 04:50. 200 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Фінал
  • 05:50. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Стрибки у висоту, жінки Елеанор Паттерсон (Австралія) - 2.02 AR Ярослава Магучіх (Україна) - 2.02 Єлєна Валлортігара (Італія) - 2.00
Метання диска, чоловіки Кріст'ян Чех (Словенія) - 71.13 CR Миколас Алекна (Литва) - 69.27 Андреас Гудзіус (Литва) - 67.55
Біг 1500 м, чоловіки Джейк Вайтман (Велика Британія) - 3:29.23 WL Якоб Інгебрігтсен (Норвегія) - 3:29.47 SB Мохамед Катір (Іспанія) - 3:29.90 SB
400 м з бар'єрами, чоловіки Алісон Дос Сантос (Бразилія) - 46.29 WL Рай Бенджамін (США) - 46.89 SB Тревор Бассітт (США) - 47.39 PB

День 6. 20 липня

Вечірня сесія

  • 01:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А
  • 02:25. Біг на 5000 м, жінки. Попередні забіги
  • 02:50. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група В
  • 03:20. 800 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінал
  • 04:30. Метання диска, жінки. Фінал
  • 05:15. 400 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:45. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Метання диска, жінки Бін Фенг (Китай) - 69.12 PB Сандра Перкович (Хорватія) - 68.45 PB Валері Алльман (США) - 68.30
Біг 3000 м із перешкодами, жінки Нора Жеруто (Казахстан) - 8:53.02 CR Верквуха Гетачью (Ефіопія) - 8:54.61 NR Мекідес Абебе (Ефіопія) - 8:56.08 PB

День 7. 21 липня

Вечірня сесія

  • 03:05. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 03.10. 800 м, жінки. Попередні забіги
  • 04.10. Біг на 5000 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:20. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфкація
  • 04:35. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В
  • 05:00. 800 м, чоловіки. Півфінал
  • 05:35. 200 м, жінки. Фінал
  • 05:50. 200 м, чоловіки. Фінал
Дисципліна Золото Срібло Бронза
Біг 200 м, жінки Шеріка Джексон (Ямайка) - 21.45 CR Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (Ямайка) - 21.81 SB Діна Ашер-Сміт (Велика Британія) - 22.02 
Біг 200 м, чоловіки Ноа Лайлз (США) - 19.31 WL Кенет Беднарек (США) - 19.77 SB Еррійон Найтон (США) - 19.80

День 8. 22 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

  • 03:05. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація
  • 03:40. Естафета 4х100 м, жінки. Попередні забіги
  • 04:05. Естафета 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:20. Метання списа, жінки. Фінал
  • 04:35. 800 м, жінки. Півфінал
  • 05:15. 400 м, жінки. Фінал
  • 05:35. 400 м, чоловіки. Фінал
  • 05:50. 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал

День 9. 23 липня

Ранкова сесія

  • 19:50. Десятиборство, чоловіки. 100 м
  • 20:40. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в довжину
  • 21:20. 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги
  • 22:00. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація
  • 22:10. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

  • 02:10. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в висоту
  • 03:10. Естафета 4х400 м, жінки. Попередні забіги
  • 03:40. Естафета 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги
  • 04:00. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал
  • 04:10. 800 м, чоловіки. Фінал
  • 04:25. Біг на 5000 м, жінки. Фінал
  • 04:35. Десятиборство, чоловіки. 400 м
  • 05:30. 4х100 м, жінки. Фінал
  • 05:50. 4х100 м, чоловіки. Фінал

День 10. 24 липня

Ранкова сесія

  • 16:15. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал
  • 19:35. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами
  • 20:30. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група А
  • 21:40. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група В
  • 22:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група А
  • 23:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група В

Вечірня сесія

  • 03:05. 100 м з бар'єрами, жінки. Півфінал
  • 03:05. Десятиборство, чоловіки. Метання списа, група А
  • 03:25. Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал
  • 03:50. Стрибки у довжину, жінки. Фінал
  • 04:05. Біг на 5000 м, чоловіки. Фінал
  • 04:10. Десятиборство, чоловіки. Митання списа, група В
  • 04.35. 800 м, жінки. Фінал
  • 05:00. 100 м з бар'єрами, жінки. Фінал
  • 05:20. Десятиборство, чоловіки. 1500 м
  • 05:35. Естафета 4х400, чоловіки. Фінал
  • 05:50. Естафета 4х400, жінки. Фінал
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