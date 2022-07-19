Джерело - Чемпіон.

Із 15 по 24 липня в американському місті Юджин (Орегон) відбудеться 18-й чемпіонат світу з легкої атлетики.

Українські легкоатлети вибороли 33 ліцензії, однак в Юджині виступлять лише 22 (найменше в історії) українські спортсмени (18 жінок, 4 чоловіка) в 14 дисциплінах. Зі складом збірної України можна ознайомитись ТУТ.

У світовій першості візьмуть участь представники 192 країн у 49 дисциплінах.

Чемпіонат мав відбутися в 2021 році (6-15 серпня), але через пандемію Covid-19, внаслідок якої Олімпійські ігри-2020 було пересено на 2021 рік, головні світові змагання легкоатлетів були перенесені на липень 2022 року.

Розклад чемпіонату світу-2022 з легкої атлетики

День 1. 15 липня

Ранкова сесія

19:05*. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група А

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група А 20:10. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у висоту, чоловіки. 20:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В

Метання молота, чоловіки. 21:45. Естафета 4х400, чоловіки. Попередні забіги

Естафета 4х400, чоловіки. Попередні забіги 22:05. Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А

Метання молота, жінки. Кваліфікація, група А 22:30. 100 м, чоловіки. Попередній раунд

100 м, чоловіки. Попередній раунд 23:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

Спортивна ходьба 20 км, жінки. 23:30. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В

Метання молота, чоловіки. Кваліфікація, група В 01:10. Спортивна ходьба 20 км, жінки. Фінал

* - київський час

Вечірня сесія

03:05. Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація

Штовхання ядра, жінки. Кваліфікація 03:15. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги

Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Попередні забіги 03:20. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, жінки. 04:00. Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, чоловіки. Кваліфікація 04:10. Біг на 1500 м, жінки. Попередні забіги

Біг на 1500 м, жінки. Попередні забіги 04:50. 100 м, чоловіки. Попередні забіги

100 м, чоловіки. Попередні забіги 04:55. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація

Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація 05:50. Естафета 4х400 м, чоловіки. Фінал

День 2. 16 липня

Ранкова сесія

20:30. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація

20:35. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Попередні забіги

21:10. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація

21:25. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

22:00. Метання молота, чоловіки. Фінал

22:20. Біг на 10000 м, жінки. Фінал

23:20. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Попередні забіги

Вечірня сесія

03:10. 100 м, жінки. Попередні забіги

04:00. 100 м, чоловіки. Півфінали

04:20. Стрибки у довжину, чоловіки. Фінал

04:25. Штовхання ядра, жінки. Фінал

04:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Попередні забіги

05:05. Біг на 1500 м, жінки. Півфінал

05:50. 100 м, чоловіки. Фінал

День 3. 17 липня

Ранкова сесія

16:15. Марафон, чоловіки. Фінал

Марафон, чоловіки. 20:35. Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами

Семиборство, жінки. 100 м з бар'єрами 21:05. 400 м, чоловіки. Попередні забіги

400 м, чоловіки. Попередні забіги 21:35. Семиборство, жінки. Стрибки в висоту

Семиборство, жінки. Стрибки в висоту 21:35. Метання молота, жінки. Фінал

Метання молота, жінки. 22:00. 400 м, жінки. Попередні забіги

400 м, жінки. Попередні забіги 23:00. Біг на 10000 м, чоловіки. Фінал

Вечірня сесія

03:05. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал

110 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал 03:05. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група А 03:25. Стрибки з жердиною, жінки. Фінал

Стрибки з жердиною, жінки. 03:33. 100 м, жінки. Півфінал

100 м, жінки. Півфінал 04:03. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал

400 м з бар'єрами, чоловіки. Півфінал 04:27. Штовхання ядра, чоловіки. Фінал

Штовхання ядра, чоловіки. 04:30. Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група В

Метання диска, чоловіки. Кваліфікація, група В 04:38. Семиборство, жінки. 200 м

Семиборство, жінки. 200 м 05:00. Біг на 1500 м, чоловіки. Півфінал

Біг на 1500 м, чоловіки. Півфінал 05:30. 110 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

110 м з бар'єрами, чоловіки. 05:50. 100 м, жінки. Фінал

День 4. 18 липня

Ранкова сесія

16:15. Марафон, жінки. Фінал

Марафон, жінки. 19:35. Семиборство, жінки. Стрибки в довжину

Семиборство, жінки. Стрибки в довжину 20:55. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група А

Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група А 22:05. Семиборство, жінки. Метання списа. Кваліфікація, група В

Вечірня сесія

03:05. 200 м, чоловіки. Попередні забіги

200 м, чоловіки. Попередні забіги 03:10. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група А

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група А 03:45. Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал

Стрибки у висоту, чоловіки. 04:00. 200 м,жінки. Попередні забіги

200 м,жінки. Попередні забіги 04:20. Потрійний стрибок, жінки. Фінал

Потрійний стрибок, жінки. 04:35. Метання диска, жінки. Кваліфікація, група В

Метання диска, жінки. Кваліфікація, група В 04:55. Семиборство, жінки. 800 м

Семиборство, жінки. 800 м 05:20. Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. Фінал

Біг на 3000 м з перешкодами, чоловіки. 05:50. Біг на 1500 м, жінки. Фінал

День 5. 19 липня

Вечірня сесія

03:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

400 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 03:40. Стрибки у висоту, жінки. Фінал

Стрибки у висоту, жінки. 04:05. 200 м, жінки. Півфінал

200 м, жінки. Півфінал 04:33. Метання диска, чоловіки. Фінал

Метання диска, чоловіки. 04:50. 200 м, чоловіки. Півфінал

200 м, чоловіки. Півфінал 05:30. Біг на 1500 м, чоловіки. Фінал

Біг на 1500 м, чоловіки. 05:50. 400 м з бар'єрами, чоловіки. Фінал

День 6. 20 липня

Вечірня сесія

01:20. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група А 02:25. Біг на 5000 м, жінки. Попередні забіги

Біг на 5000 м, жінки. Попередні забіги 02:50. Метання списа, жінки. Кваліфікація, група В

Метання списа, жінки. Кваліфікація, група В 03:20. 800 м, чоловіки. Попередні забіги

800 м, чоловіки. Попередні забіги 04:15. 400 м з бар'єрами, жінки. Півфінал

400 м з бар'єрами, жінки. Півфінал 04:30. Метання диска, жінки. Фінал

Метання диска, жінки. 05:15. 400 м, чоловіки. Півфінал

400 м, чоловіки. Півфінал 05:45. Біг на 3000 м з перешкодами, жінки. Фінал

День 7. 21 липня

Вечірня сесія

03:05. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В

Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В 03.10. 800 м, жінки. Попередні забіги

800 м, жінки. Попередні забіги 04.10. Біг на 5000 м, чоловіки. Попередні забіги

Біг на 5000 м, чоловіки. Попередні забіги 04:20. Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфкація

Потрійний стрибок, чоловіки. Кваліфкація 04:35. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В

Метання списа, чоловіки. Кваліфікація, група В 05:00. 800 м, чоловіки. Півфінал

800 м, чоловіки. Півфінал 05:35. 200 м, жінки. Фінал

200 м, жінки. 05:50. 200 м, чоловіки. Фінал

День 8. 22 липня

Ранкова сесія

16:15. Спортивна ходьба 35 км, жінки. Фінал

Вечірня сесія

03:05. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація

Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація 03:40 . Естафета 4х100 м, жінки. Попередні забіги

. Естафета 4х100 м, жінки. Попередні забіги 04:05. Естафета 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги

Естафета 4х100 м, чоловіки. Попередні забіги 04:20. Метання списа, жінки. Фінал

Метання списа, жінки. 04:35. 800 м, жінки. Півфінал

800 м, жінки. Півфінал 05:15. 400 м, жінки. Фінал

400 м, жінки. 05:35. 400 м, чоловіки. Фінал

400 м, чоловіки. 05:50. 400 м з бар'єрами, жінки. Фінал

День 9. 23 липня

Ранкова сесія

19:50. Десятиборство, чоловіки. 100 м

Десятиборство, чоловіки. 100 м 20:40. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в довжину

Десятиборство, чоловіки. Стрибки в довжину 21:20. 100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги

100 м з бар'єрами, жінки. Попередні забіги 22:00. Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація

Стрибки у довжину, жінки. Кваліфікація 22:10. Десятиборство, чоловіки. Штовхання ядра

Вечірня сесія

02:10. Десятиборство, чоловіки. Стрибки в висоту

Десятиборство, чоловіки. Стрибки в висоту 03:10. Естафета 4х400 м, жінки. Попередні забіги

Естафета 4х400 м, жінки. Попередні забіги 03:40. Естафета 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги

Естафета 4х400 м, чоловіки. Попередні забіги 04:00. Потрійний стрибок, чоловіки. Фінал

Потрійний стрибок, чоловіки. 04:10. 800 м, чоловіки. Фінал

800 м, чоловіки. 04:25. Біг на 5000 м, жінки. Фінал

Біг на 5000 м, жінки. 04:35. Десятиборство, чоловіки. 400 м

Десятиборство, чоловіки. 400 м 05:30. 4х100 м, жінки. Фінал

4х100 м, жінки. 05:50. 4х100 м, чоловіки. Фінал

День 10. 24 липня

Ранкова сесія

16:15. Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. Фінал

Спортивна ходьба 35 км, чоловіки. 19:35. Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами

Десятиборство, чоловіки. 110 м з бар'єрами 20:30. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група А

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група А 21:40. Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група В

Десятиборство, чоловіки. Метання диска, група В 22:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група А

Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група А 23:15. Десятиборство, чоловіки. Стрибки з жердиною, група В

Вечірня сесія