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Климець: Мій дядько залишив п’ять дітей вдома й пішов зі старшим сином воювати

Сьогодні 17:55 50 0
Легкоатлетка розповіла про своїх рідних
Климець: Мій дядько залишив п’ять дітей вдома й пішов зі старшим сином воювати
#Ірина Климець

Джерело - Суспільне.

Українська легкоатлетка Ірина Климець має чимало друзів та родичів, які служать у ЗСУ та ТРО.

Про це заявила сама спортсменка.

"У мене дуже багато друзів з Луцька, а також родичів - двоюрідних та троюрідних братів, які воюють зараз.

Один із братів ходив до військового ліцею, був у армії. Він із багатодітної сім’ї, де шість дітей.

А його батько, мій дядько, у якого лишилося чотири донечки й ще один син, якому півтора року, теж пішов воювати. Він сказав: "Це що ж мій син буде воювати, а я тут буду сидіти?".

Тобто він зміг залишити ще п’ять дітей вдома і пішов зі старшим воювати, захищати нас і нашу країну", - сказала Климець.

Климець представить Україну в жіночому секторі з метання молота на чемпіонаті світу.

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