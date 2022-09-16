ЗСУ отримали ще одне авто для фронту за сприяння Favbet Foundation

Збройні Сили України (ЗСУ) отримали черговий автомобіль для фронту за сприяння фонду Favbet Foundation. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Підрозділ ЗСУ отримав транспорт на минулому тижні. Зараз авто вже на передовій, допомагає захисникам України виконувати бойові завдання.

З початку війни за підтримки фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали вже 16 автомобілів для виконання завдань на передовій.

Після того як авто доставляється в Україну, воно проходить ТО, ремонтується точково за потреби, фарбується.

Як повідомлялося, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи в сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовано на допомогу країні та армії.