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Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation

Сьогодні 17:29 118 0
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation

За підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали ще два авто.

Збройні сили України отримали ще два автомобілі за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation. Про це повідомили у прес-службі фонду. 

Позашляховики Nissan та Mazda вчора були офіційно передані військовим. Авто пройшли повне технічне обслуговування та вже допомагають захисникам у Запорізькій області. Разом з автомобілями українські військові отримали подарунки з малюнками від дітей Дослідницької школи,  а мешканці Блиставицької та Пологівської громад (Київська область) передали захисникам гостинці. 

Нагадаємо, до цього Favbet Foundation вже передав військовим 6 авто, два з яких броньовані.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд впроваджує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. Як раніше повідомляли медіа, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Зокрема, на потреби Збройних Сил України вже перераховано напряму та через благодійні організації понад 5 млн грн, передано 5 тонн пального, надано допомогу для купівлі трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків. Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації воїнів.

 

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