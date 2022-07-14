Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати
Сьогодні 21:39 2681
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів
Сьогодні 19:45 9789
Ярмолюк став гравцем англійського Брентфорда
Сьогодні 19:24 740
Квитки на бій Усик - Джошуа II коштують астрономічні сумми
Сьогодні 16:10 396
Щербачов: Найбільше від закриття Футболів постраждають колеги, які опиняться на вулиці
Сьогодні 12:54 436
Леоненко - про звільнення: Денисов після війни думатиме по-іншому
Сьогодні 11:09 1773
Невигадані історії війни. Він був у справжньому пеклі, а зараз бореться за медалі Всесвітніх ігор
Сьогодні 11:04 636
Шахтар оголосив про призначення головного тренера
Сьогодні 10:23 877
Онопрієнко: Медаль присвячую батькові, який захищає Україну на фронті
Сьогодні 09:01 410
Визначені пари другого кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:40 1805
Прямі трансляції

Підрозділ українського журналіста отримав машину від Favbet Foundation та Динамо

Сьогодні 20:31 115 0
Підрозділ українського журналіста отримав машину від Favbet Foundation та Динамо

Джерело - Чемпіон.

Favbet Foundation та київське "Динамо" придбали автомобіль для підрозділу ЗСУ, в якому воює 63-річний журналіст та коментатор із Дніпра Віктор Ожогін.

Віктор Ожогін пішов на війну добровольцем у 2014 році. У лютому нинішнього року спочатку отримав у військкоматі формальну відмову за віком (63 роки), проте наполіг на своєму. Сьогодні він служить у батальйоні "Дніпро-1", одній із частин Нацгвардії, де обіймає посаду заступника командира роти. Опинився там, де найгарячіше – на рідному Донбасі. Воював за Маріуполь, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, сьогодні вирішує бойові завдання під Слов'янськом.

Попередню машину бійцям довелося підірвати після пошкоджень, які були отримані внаслідок мінометного обстрілу. "Машину підірвав гранатою, – розповів Віктор. – Пробив одне колесо – зробив. А потім потрапив під мінометний обстріл – правий бік знову, обидва колеса. Довелося підірвати. Дуже шкода, стільки людей прагнули допомогти. Ну що поробиш…".

На звістку від друга миттєво відреагував Олексій Семененко, український спортивний журналіст, футбольний телекоментатор та віцепрезидент ФК "Динамо". З Ожогіним вони свого часу навчалися на факультеті журналістики, а у 1980-90-х паралельно вели репортажі про поєдинки своїх улюблених команд: Олексій Семененко – київського "Динамо" (де зараз працює віцепрезидентом), Віктор Ожогін – "Дніпра".

Бажання Олексія Семененка відправити на фронт авто, замість втраченого в бою, справдилось протягом двох тижнів за підтримки благодійного фонду партнера київського "Динамо" – Favbet Foundation, відомого волонтера Юрія Тіри, режисера студії документальних фільмів холдингу "Вечірній квартал" Олександра Брагіна та менеджера київського "Динамо" Тараса Туркевича.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% його проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії.

На потреби Збройних Сил України компанією та Фондом вже перераховано безпосередньо і через благодійні організації понад 5 млн грн, передано 5 тонн палива, надано допомогу для придбання трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та 8 автомобілів, два з яких броньовані. Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перерахує 100 тис. грн для реабілітації воїнів.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Україна опустилася на п'яте місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 7257
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО "Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО 2641
XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: розклад і результати українських спортсменів 9789
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО 4426
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022: календар, розклад, результати 2681
Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу Усик - Джошуа II: де дивитися онлайн бою за звання чемпіона світу 10340
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 23676
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19760
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 58668
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 53781
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13021
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 72601 2