4 речі жіночого спортивного одягу, які допоможуть тримати гарну форму

Джерело - Чемпіон.

Виробники спортивного одягу не оминають увагою представниць прекрасної статі та їхні особливі потреби. Так, в жіночій колекції є речі, що полегшують виконання багатьох фізичних вправ дівчатам та дозволяють їм активно відпочивати.

Про який саме жіночий одяг йдеться? Ми запитали у консультантів інтернет-магазину спортивних товарів “Атлетікс”, де можна придбати речі відомих виробників Puma, Nike, Adidas, Demix, Fila. Перед вами - чотири приклади.

Бра

Спортивний кроп-топ - мастхев у шафі жінки, яка активно займається спортом чи просто відвідує фітнес-залу для підтримання гарної фізичної форми. Цей предмет одягу одночасно виконує роль білизни (бюстгальтера) та майки.

Перевага бра без кісточок над звичайним мереживним бюстгальтером очевидна: він ідеально підтримує груди, захищає їх від струсу під час стрибків та бігу. На відміну від бретельок звичайного бюстгальтера, спортивний топ не передавлює тіло та не заважає виконувати різні вправи на тренажерах та зі спортивним інвентарем.

Легінси

Для більшості видів спорту вдалим вибором є легінси, а не спортивні штани. Лосіни підходять для занять на тренажерах, пробіжки, інтенсивних групових тренувань, таких як фітнес та зумба.

По-перше, легінси щільно облягають ноги та стегна, надійно фіксуються на талії, що допомагає краще виконувати фізичні вправи. По-друге, вузькі штани не заважають виконувати вправи на тренажерах: степпері, велотренажері тощо.

Також більшість лосін від спортивних брендів мають компресійний ефект, що знижує ризик появи крепатури після надмірних навантажень.

Спідниця-шорти

Під час активного відпочинку та подорожей жінки можуть носити спеціальні спортивні спідниці-шорти. Вони не стримують активних рухів, але при цьому атлетка виглядає по-жіночому.

Є такі спідниці-шорти у лінійці брендів Columbia та Outventure. Вироби шиють з технологічних зносостійких тканин, що забезпечують достатній повітрообмін. А технологія Omni-Shield в одязі від Columbia додаткового захищає тканину від бруду та промокання.

Кросівки для бігу та фітнесу

Якщо ви плануєте займатися спортом навіть непрофесійно, у вас має бути спеціальне спортивне взуття окремо для кожного виду спорту: кросівки для бігу, фітнесу, тенісу тощо. Кожен вид спортивних снікерсів розроблений для певних видів фізичних навантажень.

Так, бігові кросівки мають спінену підошву, що відмінно амортизує та поглинає силу удару. Фітнес-кросівки легкі та мають тканинну поверхню, що дихає й забезпечує нормальний повітрообмін.

Тенісні кросівки виконують ще й захисну функцію, адже під час гри у теніс спортсменка може оступитися та розтягнути м’язи гомілкостопу, тому тенісні кеди забезпечують надійну його фіксацію. Крім того, підошва кросівок краще зчеплюється з поверхнею корту.

До речі, таке взуття шиють з урахуванням фізіологічних параметрів саме жіночої ніжки. Тож купувати чоловіче взуття, хоча воно й може підходити за розміром, експерти не рекомендують.