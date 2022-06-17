Команда FAVBET активно працює, незважаючи на інформаційні атаки

Джерело - Чемпіон.

2020 року відбулася історична подія – в Україні було легалізовано гральний бізнес, який почав активно інвестувати великі обсяги коштів в Україні. Про те, з якими труднощами компанія FAVBET зіткнулася з початком війни, як переорієнтувала свою роботу та як допомагає внутрішнім переселенцям та Україні загалом поговорили з Chief Human Resources Officer компанії FAVBET Сергієм Кошилем.

- В Україні, можна сказати, тільки-но почав активно розвиватися легальний гральний бізнес. Проте війна зламала плани майже всієї країни. Розкажіть, як війна позначилася на компанії FAVBET?

- Так, на жаль, 24 лютого всі ми почали жити у новій реальності. Війна зламала плани не лише ігровому бізнесу, а й економіці всієї країни – за прогнозами експертів, ВВП у 2022 році знизиться приблизно на 40%! Це неймовірні показники...

У перші місяці війни ми, як і будь-який інший бізнес України, дивилися та аналізували, що робити далі. Наші рішення залежали від безлічі факторів: доходів компанії, можливості співробітників перебувати в безпечному місці та працювати віддалено, оптимізації витрат та призупинення неактуальних у воєнний час проектів, тощо. Озираючись назад, можна сказати, що буквально щодня департаментам доводилося перебудовувати свою роботу під навколишні зміни. На щастя, на даний момент (у червні) ситуація в бізнесі стала більш прогнозованою: ми маємо розуміння, як і куди рухатися, при цьому зберігши співробітників. Це заслуга грамотного управління компанією з боку керівництва, а також неймовірної залученості співробітників, що працюють віддалено, іноді з бомбосховищ або під обстрілами. І, звичайно, цього всього не було б без феноменальної роботи Збройних Сил України, які не пропустили ворога і зберегли наші території!

- Як ви вибудовували роботу співробітників компанії? Чи багато виїхали за кордон?

- Перший тиждень був найскладнішим: співробітники були у переїздах, іноді не виходили на зв'язок. Ми в HR-департаменті не могли проконтролювати всі переміщення, тому були зосереджені на найважливіших питаннях: хто призваний до лав ЗСУ, або перебуває в окупованих містах, або постраждав від військових дій і потребує допомоги. На щастя, ніхто зі співробітників серйозно не постраждав, а досвід віддаленої роботи під час пандемії дозволив усім швидко включитись у попередній режим після переміщення у безпечне місце. Станом на зараз 40% працівників знаходяться у Києві чи області. Загалом 88% персоналу компанії перебуває в Україні, 12% – за кордоном. У всіх віддалений режим роботи, але при цьому офіс відкритий – є люди, які регулярно його відвідують.

- Скільки ви планували інвестувати у розвиток у поточному році? Як війна вплинула на показники та, зокрема, фінансові результати FAVBET?

- На жаль, розмір інвестицій озвучити не можу – це внутрішня комерційна інформація компанії. Загалом можу сказати, що частина продуктів, у які були проінвестовані значні суми за попередні роки, зупинилися з початком військових дій. Наразі компанія шукає шляхи їх відновлення.

Наразі мета менеджменту – тримати рівень доходів та витрат у балансі, що дозволяє виплачувати зарплати персоналу та покривати операційні витрати. Але при цьому ми оптимістично дивимося на ситуацію, віримо у краще та вже готуємо нашу команду до відновлення колишніх обсягів.

- Чи є план роботи FAVBET на випадок затяжної війни?

- Із 2014 року Україна вже перебуває у стадії війни. З 2019 – у режимі пандемії. А як ми знаємо – труднощі роблять нас сильнішими… Тому стратегія роботи нашого бізнесу вже давно набула ситуативного та гнучкого характеру реагування на соціальні, юридичні, військові аспекти. У нас є основні стратегічні вектори, і завдяки сильній команді ми намагаємося реалізувати їх за будь-яких умов. Також одним із ключових факторів роботи компанії є диверсифікація – це допомагає компенсувати збитки в одних місцях, перекриваючи його іншими.

- Як ви допомагаєте зараз державі та армії? Адже практично ніхто не залишився осторонь такої складної ситуації...

- У поточній, важкій для України ситуації компанія використовує всі свої ресурси, як фінансові, так і фізичні, щоб не залишатися осторонь. З початку війни вся команда FAVBET Tech стала IT-армією та веде боротьбу на кібер фронті країни; було розроблено логістичні маршрути для перевезення понад 100 т гуманітарної допомоги (додатково минулими вихідними було передано медикаменти та продовольство з Хорватії для однієї з військових частин в Україні); передана комп'ютерна техніка, свіч порти та вайфай роутери для ЗСУ, ТРО та Поліції; значна сума, що обчислюється мільйонами, була перерахована ВСУ та ГО “Повернись Живим”, а також на постійній основі ми перераховуємо відсоток від доходів для допомоги нашої армії; було реалізовано ідею одного зі співробітників – платформу для пошуку зниклих Finders.in.ua (на порталі вже розміщено інформацію про більш ніж 50 000 осіб); офіс FAVBET став бомбосховищем, а склади компанії – гуманітарними хабами.

Крім того, компанія здійснює забезпечення амуніцією співробітників, які перебувають у ЗСУ/ТРО, а також передає зі складського інвентарю усе необхiдне - наприклад, PowerBank з Welcome Pack.

- У 2020 році ви створили благодійний фонд FAVBET Foundation. Як він задіяний у допомозі державі та біженцям?

- 95% проектів фонду спрямовані на допомогу країні та вимушеним переселенцям, на підтримку армії та реабілітацію поранених воїнів. Також ми продовжуємо опікуватися двома дитячими будинками. Раніше брали участь у державній програмі цифровізації бібліотек, але, на жаль, через війну процес тимчасово припинено.

Наразі FAVBET активно підтримує українських біженців у Хорватії. Ми розпочали з організації поїздки на футбол, на матч за мир “Динамо Київ” – “Динамо Загреб”. Потім було відкрито безкоштовну школу для вивчення мов, на базі якої сформувався цілий центр, де українці можуть спілкуватися та отримати різну підтримку.

Проекти фонду та компанії стали нероздільними. Якщо до війни команда фонду налічувала близько 15 осіб, то зараз кожен третій співробітник займається благодійними проектами як у межах фонду чи компанії, так і у межах власної персональної відповідальності.

- Якими коштами наповнюється FAVBET Foundation та скільком людям вже допомогли? Який механізм допомоги? Куди потрібно звертатися за допомогою?

- Усі проекти реалізовуються за рахунок коштів компанії FAVBET. Якщо війна триватиме довго – ми плануємо шукати партнерів для стратегічного об'єднання ресурсів та збільшення масштабів допомоги.

Питання "скільком людям допомогли" некоректне. Розрахувати, на скільки людей передали гуманітарку, неможливо, передавали палетами на військові частини. Також ми екіпірували близько 120 осіб, передали броньоване авто для ЗСУ і зараз перебуваємо у процесі покупки ще одного.

Ми вирішили, що наша компанія не може не підтримати українців у країні, де представлено наш бізнес. Зрозуміли, що без знання хорватської та англійської мов нашим співвітчизникам тут практично неможливо знайти роботу і дуже складно просто закрити базові потреби. Саме тому і було реалізовано цей проект.

- У ЗМІ пролунали звинувачення, що FAVBET мінімізує свої податки та показує збитки. Що можете сказати на свій захист?

- Будь-яка фінансова інформація має підтверджуватись комплексними фактами та цифрами. Звинувачення з боку людини, яка не володіє розумінням бізнесу і не має доступу до внутрішньої звітності компанії, є безпідставними та маніпулятивними. Варіант того, що автор помилився або мав помилковий матеріал для статті, я виключаю, оскільки фактів у статті було мало. Виникає лише питання – з якою метою роблять ці публікації?

- Скільки реально у компанії оформлено співробітників? Чи є люди, які працюють як "фрілансери" або на аутсорсі, за трудовими договорами?

- Щоб відповісти на це питання, слід розуміти, що FAVBET – це диверсифікований холдинг. Якщо ж говорити про конкретні бізнес-напрямки, то у них є відповідні ігрові ліцензії для оперування в Україні, а чисельність працевлаштованих у них працівників сягає кількох сотень. Звичайно, всі ці фахівці працюють згідно з Кодексом Законів про працю України, з регулярним поданням звітності та сплатою податків з боку компанії.

Якщо ж говорити про бізнес-напрямок із розробки ІТ-рішень – там можуть бути й інші форми взаємодії: фріланс, проектна робота тощо. Такий формат взаємодії типовий для цієї індустрії: для таких працівників ми “клієнт”, який замовляє послуги під проект (короткостроковий або довгостроковий). При цьому вони можуть паралельно працювати з іншими компаніями, не обмежуючи себе одним постійним місцем роботи.

- Чи не є інформаційні атаки на гральний бізнес проплаченим антипіаром? Адже нелегальний ринок так і не подолали...

- Не можу відповісти за інші компанії, але конкретно про FAVBET – так, це саме проплачені статті з метою нанести збитки нашій репутації. Причому ці інформаційні атаки склеєні досить примітивно, що ще більше говорить про їхню маніпулятивність. Інформація про те, що ми ухиляємося від сплати податків чи працюємо на ринку країни-агресора, безпідставна і не підкріплена фактами.

- Коли держава зможе подолати нелегальний ринок і що для цього потрібно?

- Моя думка – за останні роки держава вже зробила і робить значні кроки у цьому питанні, проте реформа не завершена у повному обсязі. Важко оцінити, на якому етапі ухвалення законопроекту щодо врегулювання податків.

Оскільки більшість регуляторних процесів на ігровому ринку є новими, іноді з ними буває багато юридичних нюансів. Але той інтерес, який почали виявляти до українського ринку закордонні компанії з цієї ніші, є позитивним індикатором успішності дій уряду.

- Чого б ви побажали Україні?

- Зараз важко бажати чогось, крім миру та безпеки для громадян країни, а також сил та відваги для ЗСУ!

Слава Україні!