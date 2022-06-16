Favbet: бізнес, що пішов на війну

Група компаній Favbet перетворилася на підрозділ благодійного фонду – Маріанна Ковеня, куратор Favbet Foundation

Про те, як оперативно трансформувати роботу компанії у воєнний час, розповіла Маріанна Ковеня, куратор благодійного фонду Favbet Foundation.

“95% проектів зараз орієнтовані на допомогу країні та армії”

У житті “до війни” робота Favbet Foundation була зосереджена на розвитку екосистеми позитивного впливу в суспільстві та створенні умов для поколінь, які змінюватимуть країну. Ще в момент заснування Фонду було визначено ключові напрямки – спорт та освіту – і в межах цих напрямків вже зроблено чимало: крім підтримки окремих проектів, ми опікуємося двома дитячими будинками та беремо участь у програмі цифровізації бібліотек спільно з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією.

У житті “після” пріоритет не змінився, але вимушено змінився фокус – сьогодні 95% проектів фонду спрямовані на допомогу країні та вимушеним переселенцям, на підтримку армії та реабілітацію поранених воїнів.

Обидва притулки, які перебувають під опікою Favbet Foundation, на щастя, не постраждали. Запити, які надходять – на набори дитячих іграшок або десятки пар однакових капців “щоб усі, як одна сім'я” – нагадування про мирне життя, на яке ми всі так чекаємо.

Складніше з бібліотеками: програму цифровізації бібліотек у зв'язку з повномасштабною війною в Україні зараз призупинено, ми встигли надати техніку лише у 15 регіонів країни. На жаль, деякі переобладнані бібліотеки опинилися у гарячих точках. Одна з них – національна бібліотека у Старобільську. Її співробітники були змушені евакуюватися, як і в 2014 році. Бібліотеці в Херсоні пощастило менше – зараз вона в окупації та під керуванням росії. Вдалося вивезти книги з історії України, але комп'ютерами користуються не лише українці.

“Я навіть уявити не могла, щоб компанія поводилася по-іншому”

Сфера азарту України також відчула війну. Багато компаній призупинили діяльність, інші працюють над повну силу. Але незважаючи на те, що рівень доходу на території України в галузі впав, бізнес має допомагати країні. Якщо він займе позицію очікування, пояснюючи її нестачею ресурсів, може статися так, що відновлювати роботу вже буде ніде та нікому.

Ми (мова не лише про фонд, а й про весь холдинг Favbet) зараз активно підтримуємо країну можливими ресурсами – це не лише про фінанси, а й про ресурси співробітників, компанії, включаючи IT-інфраструктуру.

Мені здається, це цілком нормальна позиція бізнесу, який був започаткований в Україні, розвивався, працював і продовжує тут працювати. Я навіть уявити не можу, щоб компанія поводилася по-іншому. Дуже рада, що під час війни я, як і мої колеги, можуть займатися улюбленою справою. Благодійність – моя відповідальність перед собою та моє натхнення.

“Допомагай усім, чим можеш”

Війна зосередила увагу багатьох на дійсно важливих речах і нагадала про те, що, зрештою, оцінюють вчинки, а не слова.

Компанія має чимало проектів, про які ми не говоримо в публічному полі. Частину проектів Favbet Foundation було реалізовано з ініціативи Андрія Матюхи, власника компанії Favbet, який системно займався благодійністю ще до заснування фонду. Наприклад, передав два броньованих автомобіля для потреб ЗСУ.

Коли ми говоримо про якісь наші проекти публічно – це не для того, щоб отримати схвалення. Своїми справами ми хочемо надихнути й інший український бізнес, показати, що абсолютно не має значення, як багато ви можете допомогти, важливо інше – допомагати всім, чим тільки можна. Тільки так можна досягти спільної мети, яка всім відома – перемога.

Тим паче, висвітлення проектів – це ще й додаткова можливість привернути увагу міжнародних холдингів до нашого лиха та отримати від них додаткову підтримку.

“Кожен третій співробітник Favbet залучений до благодійності”

Перші кілька днів війни були присвячені безпеці наших співробітників, їх підтримці та комунікації всередині компанії.

Перша допомога співробітникам, які пішли служити в ТРО або ЗСУ – екіпірування, обладнання. У підрозділах з нашими колегами служать інші люди, які також потребували чогось. Так ми стали допомагати ЗСУ. Загалом ми повністю екіпірували понад 120 людей.

Співробітники Favbet не залишаються осторонь від війни. У багатьох виявилися знайомі волонтери, які потребували допомоги, а хтось і сам став таким волонтером – зона відповідальності компанії швидко зростала. Ми купували автомобілі, комп'ютерну техніку, яку передавали військовим та поліції, допомагали різним фондам та організаціям.

Багато чудових проектів, реалізованих під час війни – ініціативи наших співробітників, які підтримала компанія. Наприклад, finders.in.ua – сайт для пошуку зниклих та евакуйованих, виник у той момент, коли наш PHP Development Manager Міша Горішній побачив, як волонтери записують “на коліні” дані зниклих людей, а потім намагаються їх знайти, потопаючи в морі інформації . Цей проект ми зробили за три дні і зараз на сайті зібрано дані понад 50 000 українців, яких розшукують їхні рідні.

“Стратегія формувалася від запитів”

Ми не мали стратегії на випадок війни. Звичайно, в компанії говорили про неї, намагалися підготувати співробітників, але, як і багато хто, до кінця не вірили у її реальність. Коли повномасштабна війна все ж таки почалася, ми зрозуміли, що найкраща і правильна стратегія – це швидке реагування на запити ззовні.

Favbet змінився. Весь великий холдинг перетворився на підрозділ благодійного фонду.

Наш офіс став бомбосховищем, наші склади – умовні гуманітарні хаби, де сортується продукція перед відправкою в той чи інший регіон.

За часи війни ми розробили логістичний маршрут зі Львова до Києва, перевезли понад 100 тонн гуманітарної допомоги.

Ми самостійно знаходимо та завозимо палети з гуманітарною допомогою з-за кордону та передаємо частинам ЗСУ.

Брали участь у купівлі та передачі 3-х машин швидкої допомоги у Миколаївській області.

Купили найсучаснішу снайперську гвинтівку для потреб ЗСУ.

Допомагаємо Національній поліції відновлювати знищені відділення у Київській області.

IT-команда FAVBET Tech, яка займалася розробкою інноваційних рішень у сфері гемблінгу та беттінгу, зараз – бійці інформаційного фронту. Висококваліфіковані фахівці займаються інформаційною безпекою нашої країни та наносять DDOS-атаки на ключові ресурси ворога 24/7. Це потужна команда, якою ми дуже пишаємось.

“Підтримуємо тих, хто нас надихає”

Зі всесвітньо відомим українським фондом “Повернись живим” ми познайомилися задовго до початку повномасштабного вторгнення, влітку 2021 року.

Тоді Favbet Foundation виступив партнером фотовиставки Photo Kyiv, присвяченої проблемам безбар'єрності в Україні. Як компанія зі спортивним ДНК, ми вирішили через фотографію показати важливість спорту у безбар'єрному середовищі. Спорт – тема досить болісна серед людей з інвалідністю. Ми знаємо про це не з чуток, оскільки допомагаємо біговому клубу “Рука об руку”, який підтримує дітей із ДЦП та їхніх батьків. У клубу хороша програма, близько 20-ти тренерів-волонтерів займаються бігом зі своїми підопічними і навіть готують їх до марафонів. Дітям із ДЦП бігати вкрай складно, а часом і неможливо, тому “біг” на візках – чи не єдиний спосіб відчути швидкість. Ми закупили в Англії сертифіковані для участі в марафонах інвалідні візки, подарували дітям: спорт – це те, що нам близьке та зрозуміле.

Фото Аліни Гармаш kyiv.tsn.ua

У процесі підготовки до цієї виставки ми познайомилися з українською збірною Invictus Games – це спортивні змагання для колишніх та діючих військових, які отримали поранення. З ними ми зробили надпотужний проект “Код незламності. Історії сучасних героїв”. Під час роботи над проектом надихалися чудовими людьми, які, незважаючи на серйозні травми, продовжують жити та боротися.

Історії, які ми чули, – вражають, надихають. Кожна розповідь - це гордість за наших хлопців, бажання сказати "дякую" за те, що ми стільки років прожили під мирним небом. Ми не могли не долучитись і з серпня 2021 року підтримуємо програму реабілітації для військових фонду “Повернись живим”. З початком повномасштабної війни цільове призначення підтримки змістилося на придбання необхідного обладнання для армії.

“Коли шукаєш допомоги, знаходиш більше”

Робота Favbet Foundation не обмежується Україною, ми прагнемо надавати допомогу українцям у кожній країні, де оперує Favbet. Іноді ця допомога набуває абсолютно несподіваних форм.

Місяць тому у м. Загреб (Хорватія) ми відкрили Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

У Хорватії перебуває близько 14 тисяч українських біженців, яким потрібна допомога. Спочатку їздили по центрах переселенців, намагалися зрозуміти, чим можемо бути корисними.

Щоб урізноманітнити життя біженців позитивними емоціями, організували їм поїздку на футбольний матч "Динамо-Загреб". Під час цього заходу вдалося тісніше поспілкуватися з людьми та краще зрозуміти їхні потреби. Тоді ж і народилася ідея мовної школи – щоб більш-менш влаштуватися у цьому новому житті, знайти роботу, вирішити побутові проблеми, що виникають на кожному кроці, потрібна мова, а отже – школа для її вивчення.

У рекордно короткі терміни ми знайшли приміщення, відремонтували та обладнали його відповідно до потреб. Також знайшли волонтерів, серед яких є філологи української мови, вони погодились навчати українців.

У день відкриття ми чекали не більше 10 людей, але прийшли 65 учнів. Зрозуміли ще одну важливу річ – навчання мов (зараз їх дві – хорватська та англійська) недостатньо. Українцям потрібне спілкування, потрібно знати, що вони не самотні, тож школа перетворилася на центр, де можна і відпочити, і отримати різноманітну допомогу.

Тут є ігрова кімната для дітей, також ми організовуємо майстер-класи, подорожі до зоопарку. Тут також проводяться консультації юристів та набираються нові групи для навчання.

фото Давор Пуклавец 24sata.hr

Зараз додатково формуємо гуманітарний хаб – потреба людей у ​​різних побутових речах є досить високою. Плануємо залучати психологів до роботи з людьми – історії у всіх різні та майже завжди непрості. Якщо війна затягнеться – допомагатимемо з працевлаштуванням.

“Об'єднавшись, можна зробити більше”

Якщо війна затягнеться ... - Слова, які вимовляти не хочеться, але доводиться думати і про такий розвиток подій.

Favbet Foundation – не зовсім звичайний фонд у загальноприйнятому його розумінні. Ми не збираємо гроші у спонсорів, 90% коштів, якими розпоряджається фонд, – це власні ресурси компанії. На жаль, вони досить обмежені, особливо з огляду на те, що працювати на повну силу компанія зараз не може. Тому, якщо війна затягнеться, до своєї діяльності ми, ймовірно, залучатимемо партнерів. Йдеться не про гроші, а скоріше про допомогу ресурсами – товарами різного призначення. Об'єднавшись, ми однозначно зможемо зробити більше.

Прекрасний приклад такого об'єднання – симбіоз клієнтів Favbet та компанії. Ми перераховуємо на рахунок ЗСУ частину від усіх депозитів, і, таким чином, кожен наш клієнт допомагає наблизити перемогу.

Що далі?

Сподіваємось, буде мир. Ситуація змінюється динамічно, проекти мчать поперед нас. У команди багато ідей, над якими ми працюємо безперервно. Багато звернень, які ми намагаємось закривати. Впевнені, після перемоги будуть нові виклики та нові завдання.