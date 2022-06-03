Головне
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022
Сьогодні 09:27 1819
Вербич покинув Легію
Вчора 21:25 921
Ярмоленко: Ми знали, як грати проти Шотландії
Вчора 21:16 701
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу
Вчора 19:23 3211
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон
Вчора 19:01 1307
Німець виграла бронзу на Кубку світу у Баку
Вчора 18:44 442
Куліш виграв золото Кубка світу з кульової стрільби у Баку
Вчора 17:13 473
Всі квитки на матч Вельс - Україна розпродані
Вчора 16:39 1487
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Вчора 13:30 1621
Зінченко: Матч із Вельсом стане фіналом усього нашого життя
Вчора 13:09 538
Прямі трансляції

Допомога та підтримка. Як благодійний фонд FAVBET Foundation допомагає постраждалим в Україні та переселенцям

Сьогодні 13:34 145 0
Допомога та підтримка. Як благодійний фонд FAVBET Foundation допомагає постраждалим в Україні та переселенцям

З першого місяця війни на рахунки ГО "Повернись Живим" та потреби ЗСУ FAVBET Foundation перерахував понад 4 млн грн. Щомісяця з жовтня 2021 року фонд перераховує 100 000 грн для реабілітації воїнів. 

Благодійний фонд FAVBET Foundation, метою якого є створення екосистеми позитивного впливу і забезпечення умов для розвитку дитячого спорту та спортивної інфраструктури, освітніх програм та державних ініціатив, тимчасово призупинив усі планові проєкти та переорієнтувався на допомогу постраждалим в Україні та переселенцям.

Війна в Україні показала згуртованість громадян: медіаканали та соціальні мережі транслюють волонтерські заклики, суспільство спільними зусиллями збирає кошти на техніку для ЗСУ та гуманітарну допомогу для цивільних.

Благодійний фонд Favbet Foundation, заснований у 2020 році, вже реалізував близько 100 благодійних ініціатив у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку. 

Серед них: передача 4300 ПК для сільських бібліотек у 15 областях України в межах спільного impact-проєкту "Цифровізація бібліотек" – разом з Міністерством цифрової трансформації України, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією. Також передача 2100 плазмових телевізорів у дитячі будинки сімейного типу. На повному забезпеченні фонду зараз перебувають 2 дитячих будинки.

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

"Українці мають вивчати місцеву мову, хоча б на мінімальному рівні, а також англійську, яка є обов’язковою у світі. У майбутньому ми дуже сподіваємося, що це допоможе українцям не лише у базовових справах, а й сприятиме їх спробам знайти роботу, підвищити їхню конкурентоспроможність", – зазначив президент благодійного фонду Андрій Матюха.

На втілення ідеї знадобилося менше ніж тиждень. За цей час команді фонду вдалося знайти місце, викладачів, студентів, навчальні матеріали, кафедри та все інше, що потрібно для вивчення іноземних мов. Оголошення про відкриття курсів організатори публікували на різних форумах, що швидко стало відомим серед українців, які зараз перебувають у Загребі. Очікується, що до кінця місяця в центрі навчатимуться щонайменше 100 студентів.

За три місяці війни компанією були побудовані логістичні маршрути перевезення гуманітарної допомоги зі Львова до Києва та перевезено понад 100 тонн гуманітарного вантажу. На постійній основі фонд передає для потреб ЗСУ спорядження, комп'ютерну техніку, жорсткі диски, додаткове обладнання для налаштування сучасних мереж зв'язку, засоби гігієни та продукти харчування. За кошти FAVBET Foundation придбано 100 комплектів амуніції для захисників країни у лавах Збройних сил України та територіальної оборони.

"Ми мислимо глобально: сприяти соціальним інституціям та розвитку майбутніх поколінь, підтримувати діалог із суспільством, отримувати зворотний зв'язок від реципієнтів та діяти спільно", – говорить президент благодійного фонду Андрій Матюха.

У 2021 році FAVBET Foundation підтримував та привертав особливу увагу до Національної стратегії створення безбар'єрного простору за підтримки Першої леді Олени Зеленської. Компанія Favbet з командою благодійного фонду виступила партнером виставки Photo Kyiv 2021, що проходила цього року під гаслом "Невидиме життя". Програма розкрила актуальну соціальну тему створення безбар’єрного середовища.

У межах інших проєктів команда FAVBET Foundation супроводжує дитячі футбольні команди та створює рівні можливості для заняття спортом: у 2020 році була побудована workout-зона на НСК "Олімпійський", вільна для відвідування як дорослими, так і дітьми.

Коментарі ()
Популярне зараз
Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон Легендарна династія проти молодих і амбітних: анонс фіналу НБА Голден Стейт – Бостон 1307
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 1819
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу 3211
На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі 13012
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо 5221 1
Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 Уельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022 1016
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4497
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 17729
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 12590
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8147
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 19260
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52818