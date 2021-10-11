Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу

Здоровий спосіб життя свідомо обрали мільйони українців, які щоденно бігають парковими алеями, займаються фітнесом, підраховують калорії, влаштовують сімейні велопрогулянки. І якщо із спортивним одягом для велоспорту все зрозуміло одразу, то за таку дрібницю, як спеціальні спортивні шкарпетки, багато хто забуває. Хоча саме через них трапляються такі неприємні речі, як розтерті в кров пальці та мозолі, а іноді й травми.

Шкарпетки для фітнесу

Якщо ви щоранку робите прості вправи для активізації внутрішніх ресурсів та продуктивної праці і використовуєте для цього кеди, мокасини, обирайте шкарпетки, у складі яких більша частина бавовни із додаванням спандексу. Асортимент такої продукції широко представлений в інтернет-магазині МЕЙКАП. На сторінці: https://makeup.com.ua/categorys/1267246/ можна переглянути жіночі та унісекс моделі, в тому числі й слідки, підслідники.

Тим, хто виконує вправи без взуття (танці, йога), потрібно вибирати шкарпетки, на всій нижній поверхні яких знаходяться маленькі силіконові пухирці, які перешкоджають ковзанню. Антислизька поверхня робить будь-яку позу більш стійкою. Моделі з відкритими пальцями забезпечують добре зчеплення з поверхнею паркету, ламінату, лінолеуму, не перешкоджають чутливості ніг. Матеріал – бавовна і поліестер, це кращий тандем, тому що бавовна дозволяє шкірі дихати і прекрасно вбирає піт, а поліестер покращує характеристики носкості і збереження форми після численних прань.

Спортивні шкарпетки для бігу

Інтенсивні фізичні навантаження потребують використання спеціальної екіпіровки. Іноді, щоб усунути проблему з постійними травмами шкіри, достатньо придбати спортивні шкарпетки. Ваші тренування стануть комфортнішими, якщо використовувати не тільки правильне взуття, але й одяг, аксесуари.

Особливості шкарпеток для бігу:

використовуються синтетичні матеріали: нитки лайкри, поліаміду, поліпропілену – це потрібно для більш щільного прилягання до стопи (розтягнуті, деформовані вироби – це часта причина натирання) та поглинання зайвої вологи, швидкого висихання;

застосовуються технології терморегулювання – літні моделі повинні охолоджувати тіло, зимові – зберігати тепло;

спеціальний анатомічний крій, фіксація гомілковостопного суглоба – діє захист від розтягнень і мікротравм при збереженні свободи руху всіх зв'язок, зменшується ймовірність виникнення набряків;

підсилюючий елемент в плетінні на п'ятковій області – потрібен для додаткової амортизації кросівок;

професійні моделі в'яжуться без шва в пальчиковій зоні, звичайні мають плоскі або зовнішні шви;

маркування (L і R) для правильної посадки – враховує анатомічну будову ноги.

Довжина шкарпеток залежить від типу спортивного навантаження. Для бігу в жару можна обрати короткі моделі, але не бажано їх використовувати під час пробіжки по лісу, по бездоріжжю. Вироби середньої довжини – універсальний варіант, тому вони користуються попитом.

Технологічні доповнення сприяють підвищенню комфорту людини під час тренувань. Навіть, якщо ви займаєтесь спортом непрофесійно, обирайте якісну екіпіровку для занять, щоб уникнути травм та ушкоджень. Бажаємо найкращих результатів!