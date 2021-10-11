 Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу | Навколо спорту | Champion.com.ua
Збірна Франція переграла Іспанію у фіналі Ліги націй
Вчора 23:41 1737
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 14:06 14931
Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген
Сьогодні 11:38 19445 1
Збірна України покращила свої шанси зіграти на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 09:50 1863
Світоліна з труднощами перемогла румунку на турнірі в Індіан-Веллсі
Сьогодні 00:59 1987 2
Ліга націй. Іспанія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:40 5182
Україна - Боснія і Герцеговина: анонс і прогноз матчу
Вчора 21:13 1564
Збірна України поступилася Франції у відборі Євро-2022
Вчора 19:54 1669
Боттас виграв Гран-прі Туреччини
Вчора 19:09 619
Збірна Італії перемогла Бельгію у бронзовому матчі Ліги націй
Вчора 17:55 1112
Рекомендовані букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою
Ф'юрі - Вайлдер: відео повного бою Андрій Твердохліб
Вчора 08:00 11125
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння
Ф'юрі - Вайлдер – прогноз на третю серію протистояння Андрій Твердохліб
09.10.2021 22:13 738
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна
Перша перемога Петракова та 43-й гол Ярмоленка: головні підсумки гри Фінляндія - Україна Андрій Твердохліб
09.10.2021 21:57 1992
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед
Україна пропустила від Фінляндії, однак Яремчук через 5 хвилин знову вивів синьо-жовтих уперед Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:43 2333
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією
Ярмоленко шикарним ударом правою відкрив рахунок у грі з Фінляндією Андрій Твердохліб
09.10.2021 19:18 2150
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами
Збірна України зіграє в три центральних захисника: Шевчук спрогнозував склад на гру з фінами Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:57 815
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою
Футболіст Буде-Глімта забив шикарний гол бісіклетою Андрій Твердохліб
09.10.2021 15:22 532
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях
Російський футболіст приїхав на гру на стареньких Жигулях Андрій Твердохліб
09.10.2021 13:07 1132
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії
22 роки тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії Valeriy Ruchka
09.10.2021 12:46 8378
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто
П'яний футболіст Інтера ледь зумів залізти в авто Андрій Твердохліб
08.10.2021 20:15 1744
У Катарі футболіст забив гол із центра поля
У Катарі футболіст забив гол із центра поля Андрій Твердохліб
08.10.2021 19:02 1446
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан
70-річна американка підкорила легендарну скелю Ель Капітан Андрій Твердохліб
08.10.2021 18:57 817
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії
Горів стадіон, на якому Монзуль повинна судити матч збірної Англії Андрій Дунець
08.10.2021 18:15 1536
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі
Відео дня. Мессі, Роналду, Салах, Неймар та воротар Канте - у Ньюкаслі Андрій Дунець
08.10.2021 14:46 1612
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію
Гравець Динамо забив збірній Бразилії та перервав її рекордну серію Андрій Дунець
08.10.2021 12:42 2057
Прямі трансляції
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:43 Футбол Челсі готовий повернути Едена Азара 39
14:30 Футбол Металіст зіграє проти Кременя, Альянс прийматиме Олімпік. Розклад матчів Першої Ліги 224
14:18 Бокс Льюїс: Зараз Тайсон Ф'юрі - важковаговик номер один в світі 458
14:06 Футбол Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 14931
14:06 Блог Буффон не схвалює: незбагненний ляп голкіпера у серії пенальті 169
13:54 Футбол Колумбія - Бразилія 0:0. Відеоогляд матчу 161
13:40 Бокс Шелестюк дізнався ім'я суперника і дату наступного бою 191
13:26 Футбол Яремчук: Щасливий приїхати до Львова. Неймовірні відчуття 249
13:11 Футбол Вернидуб: Одне можу пообіцяти – будемо боротися з Інтером 655
12:53 Баскетбол Пустовий набрав 16 очок в матчі чемпіонату Іспанії 241
12:44 Футбол Петраков: Гравців не потрібно мотивувати 364
12:30 Теніс Світоліна - Кирстя. Відеоогляд матчу Індіан-Веллсу 456
12:26 Навколо спорту Особливості фізичного розвитку дітей дошкільного віку 183
12:24 Футбол Україна - Боснія і Герцеговина: матч-центр 1840
12:23 Навколо спорту Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу 149
12:13 Футбол Езіл випустить власну криптовалюту 243
12:07 Футбол Зінченко проти Ярмоленка! Тур в Манчестер! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків 7348
11:57 Блог Відео дня. Бензема забив фантастичний гол у дев'ятку в фіналі Ліги націй 1532
11:49 Теніс Світоліна: Я боролася і залишила на корті все 692 1
11:38 Футбол Лобановського я підвів: олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 19445 1
11:36 Боротьба Українець став бронзовим призером чемпіонату світу 281
11:25 Футбол Чилі - Парагвай 2:0. Відеоогляд чатчу 204
11:10 Футбол Шахтар опублікував річний фінансовий звіт 896
10:52 Баскетбол Ягупова стала MVP туру Євроліги 261
10:38 Футбол Ньюкасл націлився на форварда Реала 596

Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу

Сьогодні 12:23 149 0
Обираємо шкарпетки для фітнесу та бігу

Здоровий спосіб життя свідомо обрали мільйони українців, які щоденно бігають парковими алеями, займаються  фітнесом, підраховують калорії, влаштовують сімейні велопрогулянки. І якщо із спортивним одягом для велоспорту все зрозуміло одразу, то за таку дрібницю, як спеціальні спортивні шкарпетки, багато хто забуває. Хоча саме через них трапляються такі неприємні речі, як розтерті в кров пальці та мозолі, а іноді й травми.

Шкарпетки для фітнесу

Якщо ви щоранку робите прості вправи для активізації внутрішніх ресурсів та продуктивної праці і використовуєте для цього кеди, мокасини, обирайте шкарпетки, у складі яких більша частина бавовни із додаванням спандексу. Асортимент такої продукції широко представлений в інтернет-магазині МЕЙКАП. На сторінці: https://makeup.com.ua/categorys/1267246/ можна переглянути жіночі та унісекс моделі, в тому числі й слідки, підслідники.

Тим, хто виконує вправи без взуття (танці, йога), потрібно вибирати шкарпетки, на всій нижній поверхні яких знаходяться маленькі силіконові пухирці, які перешкоджають ковзанню. Антислизька поверхня робить будь-яку позу більш стійкою. Моделі з відкритими пальцями забезпечують добре зчеплення з поверхнею паркету, ламінату, лінолеуму, не перешкоджають чутливості ніг. Матеріал – бавовна і поліестер, це кращий тандем, тому що бавовна дозволяє шкірі дихати і прекрасно вбирає піт, а поліестер покращує характеристики носкості і збереження форми після численних прань.

Спортивні шкарпетки для бігу 

Інтенсивні фізичні навантаження потребують використання спеціальної екіпіровки. Іноді, щоб усунути проблему з постійними травмами шкіри, достатньо придбати спортивні шкарпетки. Ваші тренування стануть комфортнішими, якщо використовувати не тільки правильне взуття, але й одяг, аксесуари.

Особливості шкарпеток для бігу:

  • використовуються синтетичні матеріали: нитки лайкри, поліаміду, поліпропілену – це потрібно для більш щільного прилягання до стопи (розтягнуті, деформовані вироби – це часта причина натирання) та поглинання зайвої вологи, швидкого висихання;

  • застосовуються технології терморегулювання – літні моделі повинні охолоджувати тіло, зимові – зберігати тепло;

  • спеціальний анатомічний крій, фіксація гомілковостопного суглоба – діє захист від розтягнень і мікротравм при збереженні свободи руху всіх зв'язок, зменшується ймовірність виникнення набряків;

  • підсилюючий елемент в плетінні на п'ятковій області – потрібен для додаткової амортизації кросівок;

  • професійні моделі в'яжуться без шва в пальчиковій зоні, звичайні мають плоскі або зовнішні шви;

  • маркування (L і R) для правильної посадки – враховує анатомічну будову ноги.

Довжина шкарпеток залежить від типу спортивного навантаження. Для бігу в жару можна обрати короткі моделі, але не бажано їх використовувати під час пробіжки по лісу, по бездоріжжю. Вироби середньої довжини – універсальний варіант, тому вони користуються попитом.

Технологічні доповнення сприяють підвищенню комфорту людини під час тренувань. Навіть, якщо ви займаєтесь спортом непрофесійно, обирайте якісну екіпіровку для занять, щоб уникнути травм та ушкоджень. Бажаємо найкращих результатів! 

Коментарі ()