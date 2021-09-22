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Навколо спорту

FAVBET перезавантажує проект Favbet Experience

Сьогодні 20:47 148 0
FAVBET перезавантажує проект Favbet Experience

Після відкриття кордонів та послаблення ковідних правил компанія вирішила відновити емоційні подорожі на популярні спортивні події.

Favbet Experience стартував у 2017 році з матчу відбору Чемпіоната Світу 2018 між Хорватією та Україною в Загребі. За 2 роки десяткам учасників акції вдалося побувати на матчах Ліги Чемпіонів, фіналі Ліги Європи, фіналі кубка Німеччини, Ель Класіко, дербі Нідерландів, матчах збірної України, Формулі-1 в Абу-Дабі, Монако та Монці, боксерському поєдинку Олександра Усика в Берліні та багатьох інших. 

Ціль проекту відповідає духу FAVBET — подарувати клієнтам неймовірні емоції та враження від гри. Відкрити для себе новий вимір перегляду спортивних подій та отримати унікальний досвід.

За понад 20 років існування компанії у FAVBET зрозуміли, що найцінніший та незабутній подарунок — враження. Це те, що пронесеш з собою протягом життя та чим ділитимешся з іншими.

У FAVBET раді сповістити, що у жовтні 2021 року Favbet Experience повертається. Він стартує в рамках масштабного промо-заходу “Викради 21 тачку у FAVBET” з подорожі в Барселону. 

Кожен охочий зможе взяти участь в розіграші, поборотися за можливість відвідати столицю Каталонії. Побачити архітектурні шедеври Антоніо Гауді серед яких і головна візитівка Барселони — Храм Святого Сімейства. Насолодитися місцевим вином та сангрією на узбережжі Середземного моря. І просто відчути дух Каталонії.

Окраса поїздки — легендарний “Камп Ноу”, на якому переможці промо-заходу побачать наживо, як іспанці вболівають за своїх на матчі Ліги чемпіонів Барселона - Динамо. 

До грудня 2021 року FAVBET розіграє 6 подорожей у різні точки Європи.

У Favbet Experience включено: переліт в обидва боки, трансфер, проживання, квиток на футбол та різні культові місця Барселони. Разом з переможцями промо-заходу в подорож відправиться “secret guest” — відомий шоумен чи блогер.

Від переможців промо-заходу необхідні лише гарний настрій та бажання відкривати нові горизонти вражень.  

Деталі за посиланням.

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