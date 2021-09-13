Бійцівські якості гравців Маріуполя вийшли на перший план у матчі проти Колоса.

Про це розповів головний тренер азовців Остап Маркевич.

"Я б не сказав, що це найкраща гра моєї команди в сезоні. Якщо розглядати матч в контексті бійцівських якостей і характеру, то, можливо, так. Але якщо розглядати в контексті футболу, який ми продемонстрували, то, звичайно, були ігри й трохи краще. Зараз для нас аспект бійцівських якостей виходить на перший план.

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Якщо три голи забиваються в схожому стилі, то це не може бути випадковістю. Ми тренуємо ці аспекти. У наших футболістів є можливості, які ми намагаємося використовувати, - швидкість і контратаки", - сказав Маркевич.