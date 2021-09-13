 Остап Маркевич оцінив перемогу над Колосом | Навколо спорту | Champion.com.ua
Джокович програв Медведєву фінал US Open
Сьогодні 08:25 1596
Шевченко очолить Динамо після Луческу - журналіст
Сьогодні 12:30 2446 1
Зірка Манчестер Юнайтед та інші культові гравці, для яких Динамо стало трампліном
Сьогодні 11:16 10117
Коломойський оцінив імовірність повернення в український футбол
Сьогодні 09:42 1912
УПЛ. Ворскла і Десна зіграли в результивну нічию
Вчора 21:33 811
Маріуполь впевнено переграв Колос в УПЛ
Вчора 19:07 833
Світоліна святкує День народження: 10 гарячих фото тенісистки
Вчора 18:12 5159 1
Гамілтон і Ферстаппен потрапили в аварію, Ріккардо сенсаційно виграв Гран-прі Італії
Вчора 17:45 1311
Підручний виграв гонку-переслідування на літньому чемпіонаті Німеччини
Вчора 16:15 1827
Ліга чемпіонів. Шериф - Шахтар: онлайн-трансляція
Вчора 16:03 5605
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун
У США на футбольному матчі врятували кота, який зірвався з трибун Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:49 150
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції
Життя футболіста. Ібрагімович показав яким його коліно було після операції Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:19 773
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками
Румба від Горуни та квікстеп від Харлан. Виступи спортсменів на шоу Танці з зірками Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:58 132
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером
Мак-Грегор знову в центрі скандалу. Зірковий боєць ММА ледь не побився з відомим репером Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:03 445
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open
Джокович знищив свою ракетку під час фіналу US Open Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:09 644
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса
До Ліги чемпіонів Шахтар представив новий дизайн клубного автобуса Андрій Твердохліб
11.09.2021 12:36 693
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою
20 років тому відбулися терористичні акти в США, старт Ліги чемпіонів був під загрозою Андрій Твердохліб
11.09.2021 10:22 680
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Андрій Твердохліб
11.09.2021 08:45 6963
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді
Відео дня. Українець Сіренко жорстко нокаутував росіянина Устинова вже в першому раунді Андрій Твердохліб
11.09.2021 07:46 13134 1
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу
У Росії жорстоко побили арбітра прямо під час матчу Valeriy Ruchka
10.09.2021 20:38 3397
Прямі трансляції
Навколо спорту

Остап Маркевич оцінив перемогу над Колосом

Сьогодні 12:43 301 0
Остап Маркевич прокоментував матч проти Колоса
Остап Маркевич оцінив перемогу над Колосом
#Маркевич, #Маріуполь, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Бійцівські якості гравців Маріуполя вийшли на перший план у матчі проти Колоса.

Про це розповів головний тренер азовців Остап Маркевич.

"Я б не сказав, що це найкраща гра моєї команди в сезоні. Якщо розглядати матч в контексті бійцівських якостей і характеру, то, можливо, так. Але якщо розглядати в контексті футболу, який ми продемонстрували, то, звичайно, були ігри й трохи краще. Зараз для нас аспект бійцівських якостей виходить на перший план.

Актуально: УПЛ. Колос – Маріуполь 1:3. Відеоогляд матчу

Якщо три голи забиваються в схожому стилі, то це не може бути випадковістю. Ми тренуємо ці аспекти. У наших футболістів є можливості, які ми намагаємося використовувати, - швидкість і контратаки", - сказав Маркевич.

Коментарі ()