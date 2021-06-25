Беттинг-центр Legalbet — находка для любителей спорта и ставок

Беттинг-центр Legalbet создан для тех, кто увлекается ставками, а в спорте ценит качественную информацию. Расскажем, почему раздел /match-center/ на Legalbet настолько крут, что достоин места в закладках.

Что представляет собой Беттинг-центр?

Беттинг-центр — раздел, в котором представлена подробная информация о предстоящих футбольных, хоккейных и киберспортивных матчах. Сотрудники сайта ежедневно обновляют материалы, работа ведётся круглосуточно.

На главной странице отображается календарь ближайших событий, а рядом с каждым противостоянием указаны коэффициенты легальных букмекеров на основные исходы и каналы, которые будут транслировать игры. Всего БЦ ведет более 1000 матчей. Нужные из списка можно выбрать по видам спорта и чемпионатам, также есть возможность отобразить встречи, которые начнутся сегодня или завтра.

Матч-центр: превью, прогнозы, турнирные расклады

При нажатии на любое противостояние в календаре событий откроется страница превью этого матча. Информация чётко структурирована по семи вкладкам:

О матче. Информация о месте проведения игры, судье и о результатах команд, дополненная фактами, которые могут быть важны для прогноза исхода.

Составы команд. Заявка на турнир, ориентировочные стартовые составы на предстоящую игру.

Новости. Оперативная информация о спортсменах, которые не смогут принять участие в матче или "под вопросом", с указанием официального источника.

Ставки и прогнозы. Статистические закономерности в результатах команд и прогнозы от спортивных экспертов.

Коэффициенты. Котировки всех легальных букмекеров, которые предлагают сделать ставку на победу, ничью или тотал. Лучшие предложения выделены прямоугольником.

Личные встречи. Результаты очных противостояний.

Таблицы. Турнирные расклады команд.

Широкий охват чемпионатов и матчей

В Беттинг-центре Legalbet освещаются футбол, хоккей и киберспорт, включая десятки чемпионатов и сотни матчей. Точное количество лиг и событий отражено в правой колонке раздела. Среди всего списка соревнований можно выделить следующие:

футбольные чемпионаты и Кубки Англии, Германии, Испании, Италии, Франции;

европейские и мировые первенства;

товарищеские матчи.

Если выбрать определенный чемпионат и прокрутить страницу вниз, можно ознакомиться с общей информацией по турниру, узнать тренды, фаворитов или долгосрочные ставки. Чем популярнее чемпионат, тем больше интересных фактов.