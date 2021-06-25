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Беттинг-центр Legalbet — находка для любителей спорта и ставок

Сьогодні 11:05 122 0

Беттинг-центр Legalbet создан для тех, кто увлекается ставками, а в спорте ценит качественную информацию. Расскажем, почему раздел  /match-center/  на Legalbet настолько крут, что достоин места в закладках.

Что представляет собой Беттинг-центр?

Беттинг-центр — раздел, в котором представлена подробная информация о предстоящих футбольных, хоккейных и киберспортивных матчах. Сотрудники сайта ежедневно обновляют материалы, работа ведётся круглосуточно.

На главной странице отображается календарь ближайших событий, а рядом с каждым противостоянием указаны коэффициенты легальных букмекеров на основные исходы и каналы, которые будут транслировать игры. Всего БЦ ведет более 1000 матчей. Нужные из списка можно выбрать по видам спорта и чемпионатам, также есть возможность отобразить встречи, которые начнутся сегодня или завтра.

Матч-центр: превью, прогнозы, турнирные расклады 

При нажатии на любое противостояние в календаре событий откроется страница превью этого матча. Информация чётко структурирована по семи вкладкам:

  • О матче. Информация о месте проведения игры, судье и о результатах команд, дополненная фактами, которые могут быть важны для прогноза исхода.

  • Составы команд. Заявка на турнир, ориентировочные стартовые составы на предстоящую игру.

  • Новости. Оперативная информация о спортсменах, которые не смогут принять участие в матче или "под вопросом", с указанием официального источника.

  • Ставки и прогнозы. Статистические закономерности в результатах команд и прогнозы от спортивных экспертов.

  • Коэффициенты. Котировки всех легальных букмекеров, которые предлагают сделать ставку на победу, ничью или тотал. Лучшие предложения выделены прямоугольником.

  • Личные встречи. Результаты очных противостояний.

  • Таблицы. Турнирные расклады команд.

Широкий охват чемпионатов и матчей

В Беттинг-центре Legalbet освещаются футбол, хоккей и киберспорт, включая десятки чемпионатов и сотни матчей. Точное количество лиг и событий отражено в правой колонке раздела. Среди всего списка соревнований можно выделить следующие:

  • футбольные чемпионаты и Кубки Англии, Германии, Испании, Италии, Франции;

  • европейские и мировые первенства;

  • товарищеские матчи.

Если выбрать определенный чемпионат и прокрутить страницу вниз, можно ознакомиться с общей информацией по турниру, узнать тренды, фаворитов или долгосрочные ставки. Чем популярнее чемпионат, тем больше интересных фактов.

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