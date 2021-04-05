Веломастерская на Оболони Goldenbike – лучшее решение для ремонта вашего велосипеда

Велосипедный спорт – один из самых древних и популярных в мире. Тем более, когда речь идет о циклических видах. Украина издавна славится своими велосипедистами, которые прославляли и прославляют нашу страну на соревнованиях наивысшего уровня в разных видах.

Жизнь современного человека невозможно представить без велосипеда, начиная с детского возраста. Но современном рынке представлено огромное количество велосипедов от детских до профессиональных – шоссейные, гибридные, горные, туристические...

В последние годы велосипед стает неотъемлемой частью многих простых людей и в нашей – одни предпочитают спокойные велопрогулки в кругу семьи, другие – любят более экстремальные дисциплины, третьи – отдают предпочтение велосипеду перед общественным транспортом и ездят на работу. Тем более за последние годы в нашей стране значительно увеличилось количество велодорожек. И если Вы хотите чтобы ваш байк всегда был готов к бою и к тем задачам, которые вы на него возлагаете, то вам обязательно стоит заскочить в ремонт велосипедов на Оболони.

Веломастерская Голденбайк отремонтирует и обслужит вашего железного коня. Планируете велопрогулку или может хотите поехать на работу, или просто покататься по горам и при этом переживаете, что ваш байк может сломаться в самый неподходящий момент?

Или может Вы спортсмен и занимаетесь профессионально - шоссе, даунхилл, эндуро, кросс-кантри – и требуете от своего помощника максимальной надежности и 100% отдачи?

Обязательно обратитесь к специалистам - в Goldenbike работает профессиональный велосервис, в котором Вы получите полнейший спектр услуг по ремонту и обслуживанию велосипеда: правильная консервация на зиму (что очень важно), подготовка к новому сезону), комплексный ремонт и настройка и многое другое.

Также в веломастерской на Оболони вам предложат специализированный ремонт: вилок и амортизаторов, техническое обслуживание масляных картриджей и воздушных камер, перепрессовка штока вилки, башингов; ремонт велосипедных втулок, каретки и подвески рамы, перепрессовка и замена промподшипников и т.д.

Одним словом - доверьте свой велосипед специалистам - квалифицированным веломеханикам.

Дополнительные услуги:

Кроме того в магазине Goldenbike на Оболони вам предложат:

• Обслуживание и ремонт вилок RockShox SID, BOXXER, FOX TALAS, LYRIK, PIKE.

• Техобслуживание и ремонт амортизаторов Fox, X-Fussion, RockShox, Marzocchi.

• Тормоза Sram Guide RSC прокачка, ремонт и обслуживание.

• Сборка и обслуживание шоссейных колес.

• Сборка велосипеда.

• Аргоновая Сварка.