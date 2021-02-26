Лучшие кроссовки для большого тенниса: Asics — выбор №1

На качество игры влияют не только техника, опыт, теннисная ракетка и мячик, но еще и обувь спортсмена. Профессиональные кроссовки для тенниса помогут игроку быть более быстрым и маневренным, чувствовать себя комфортно не только на корте, но и после тренировок.

Кроссовки Асикс — лучший выбор теннисистов

Asics — японский бренд спортивной одежды и обуви, один из крупнейших в мире. При производстве обуви ориентируется на комфорт и безопасность спортсмена. Именно поэтому кроссовки для тенниса Asics самые популярные среди профессиональных теннисистов.

При изготовлении теннисной обуви используют такие технологии:

Asics Gel — гель в области пятки и носка снижает нагрузку на ступни и пальцы ног.

Solyte — максимально легкая подошва снижает общий вес обуви.

Impact Guidance System (I.G.S.) — подошва подстраивается под индивидуальные изгибы стопы, снижает нагрузку на ноги, делает движения быстрыми, ловкими, маневренными.

Biomorphic Fit — кроссовки максимально плотно прилегают к стопе, что гарантирует безопасность во время игры и предупреждает возникновение травм.

DuoSole Outsole — специальная подметка на протекторе обеспечивает лучшее сцепление на корте.

Slip Lasting — система антискольжения для уверенной игры на любом покрытии.

Модельный ряд теннисных кроссовок Асикс

Бренд выпускает разные коллекции обуви. Каждая из них отвечает за определенные качества — максимальную скорость, безопасность, стабильность, прочее.

Смотрите на коллекции кроссовок Асикс, так вы сможете выбрать подходящий тип обуви.

Asics Gel-Resolution

Линейка ориентирована на теннисистов, которые ценят стабильность и износоустойчивость. Под средней частью стопы размещен литой элемент, что делает движения более уверенными и координированными.

Долговечность обуви обеспечивает уплотненная подошва и минимальное количество швов.

Еще один плюс — эти кроссовки Асикс подойдут для корта с любым видом покрытия.