Лучшие кроссовки для большого тенниса: Asics — выбор №1

На качество игры влияют не только техника, опыт, теннисная ракетка и мячик, но еще и обувь спортсмена. Профессиональные кроссовки для тенниса помогут игроку быть более быстрым и маневренным, чувствовать себя комфортно не только на корте, но и после тренировок.
Кроссовки Асикс — лучший выбор теннисистов
Asics — японский бренд спортивной одежды и обуви, один из крупнейших в мире. При производстве обуви ориентируется на комфорт и безопасность спортсмена. Именно поэтому кроссовки для тенниса Asics самые популярные среди профессиональных теннисистов.
При изготовлении теннисной обуви используют такие технологии:
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Asics Gel — гель в области пятки и носка снижает нагрузку на ступни и пальцы ног.
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Solyte — максимально легкая подошва снижает общий вес обуви.
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Impact Guidance System (I.G.S.) — подошва подстраивается под индивидуальные изгибы стопы, снижает нагрузку на ноги, делает движения быстрыми, ловкими, маневренными.
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Biomorphic Fit — кроссовки максимально плотно прилегают к стопе, что гарантирует безопасность во время игры и предупреждает возникновение травм.
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DuoSole Outsole — специальная подметка на протекторе обеспечивает лучшее сцепление на корте.
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Slip Lasting — система антискольжения для уверенной игры на любом покрытии.
Модельный ряд теннисных кроссовок Асикс
Бренд выпускает разные коллекции обуви. Каждая из них отвечает за определенные качества — максимальную скорость, безопасность, стабильность, прочее.
Смотрите на коллекции кроссовок Асикс, так вы сможете выбрать подходящий тип обуви.
Asics Gel-Resolution
Линейка ориентирована на теннисистов, которые ценят стабильность и износоустойчивость. Под средней частью стопы размещен литой элемент, что делает движения более уверенными и координированными.
Долговечность обуви обеспечивает уплотненная подошва и минимальное количество швов.
Еще один плюс — эти кроссовки Асикс подойдут для корта с любым видом покрытия.