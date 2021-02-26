 Лучшие кроссовки для большого тенниса: Asics — выбор №1 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Лучшие кроссовки для большого тенниса: Asics — выбор №1

Сьогодні 16:10 89 0
Лучшие кроссовки для большого тенниса: Asics — выбор №1

На качество игры влияют не только техника, опыт, теннисная ракетка и мячик, но еще и обувь спортсмена. Профессиональные кроссовки для тенниса помогут игроку быть более быстрым и маневренным, чувствовать себя комфортно не только на корте, но и после тренировок. 

Кроссовки Асикс — лучший выбор теннисистов

Asics — японский бренд спортивной одежды и обуви, один из крупнейших в мире. При производстве обуви ориентируется на комфорт и безопасность спортсмена. Именно поэтому кроссовки для тенниса Asics самые популярные среди профессиональных теннисистов. 

При изготовлении теннисной обуви используют такие технологии: 

  • Asics Gel — гель в области пятки и носка снижает нагрузку на ступни и пальцы ног. 

  • Solyte — максимально легкая подошва снижает общий вес обуви.

  • Impact Guidance System (I.G.S.) — подошва подстраивается под индивидуальные изгибы стопы, снижает нагрузку на ноги, делает движения быстрыми, ловкими, маневренными.

  • Biomorphic Fit — кроссовки максимально плотно прилегают к стопе, что гарантирует безопасность во время игры и предупреждает возникновение травм. 

  • DuoSole Outsole — специальная подметка на протекторе обеспечивает лучшее сцепление на корте. 

  • Slip Lasting — система антискольжения для уверенной игры на любом покрытии.

Модельный ряд теннисных кроссовок Асикс 

Бренд выпускает разные коллекции обуви. Каждая из них отвечает за определенные качества — максимальную скорость, безопасность, стабильность, прочее. 

Смотрите на коллекции кроссовок Асикс, так вы сможете выбрать подходящий тип обуви.

Asics Gel-Resolution

Линейка ориентирована на теннисистов, которые ценят стабильность и износоустойчивость. Под средней частью стопы размещен литой элемент, что делает движения более уверенными и координированными. 

Долговечность обуви обеспечивает уплотненная подошва и минимальное количество швов. 

Еще один плюс — эти кроссовки Асикс подойдут для корта с любым видом покрытия. 

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