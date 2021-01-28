Чем примечательна букмекерская контора 1xBet для ставок на спорт в Украине?

Джерело - Чемпіон.

Рост популярности ставок на спорт привел к увеличению числа брендов, на сайтах которых можно делать прогнозы. Выбор подходящей компании – ответственная задача для каждого игрока. Надежный букмекерский бренд предлагает большое количество событий, разнообразные бонусы. Опыт показывает, что малая часть контор отвечает требованиям пользователей.

Весьма востребованной оказалась БК 1xbet. Компания начала свою деятельность в 2007 году, давно завоевала доверие среди игроков. Попробуем понять причины успеха и популярности БК в Украине.

Факторы роста популярности 1xBet среди украинских игроков

Букмекер 1xbet уделяет пристальное внимание своему позиционированию на рынке, подписывает контракты с известными амбассадорами. Еще в 2018 году было заключено соглашение с легендарным Андреа Пирло. Чемпион мира и главный тренер “Ювентуса” теперь одно из главных лиц букмекера.

Другими факторами роста популярности БК назовем:

Очень выгодные бонусные предложения для новых клиентов. Требуется только пройти регистрацию, пополнить баланс, чтобы получить приветственное вознаграждение в размере 100 % от внесенных средств. Возможность вложить деньги в новые ставки на спортивные противостояния. Если прогнозы окажутся удачными, прибыль поступит на основной баланс.

Громкие спонсорские контракты букмекера. Бренд сотрудничает с ведущими футбольными командами (Барселона и Ливерпуль), является официальным спонсором крупных соревнований (итальянская Серия А, испанская Ла лига).

Короткие и запоминающиеся рекламные ролики. Они интегрированы во многие фильмы, сериалы. Благодаря этому об 1хБет знают даже люди, далекие от мира беттинга.

Бренд продолжает активно развиваться, сейчас он завоевывает социальные сети. Так, YouTube-канал насчитывает десятки тысяч подписчиков.

Чем компания 1xБет привлекает украинских пользователей

Букмекерская контора 1xBet привлекает внимание понятным внешним оформлением сайта, наличием специального приложения. Однако сильными сторонами компании считаются:

Детальная роспись событий. Кроме стандартных популярных дисциплин вроде футбола, баскетбола, тенниса, в линии представлены собачьи бега, троттинг, водное поло, пляжный волейбол – это малая часть соревнований, на которые можно делать ставки в 1xBet.

Внимание не только спортивным событиям. Украинцы пристально следят за политическими событиями у себя в стране, мире. Букмекер предлагает делать прибыльные ставки. Легко предсказать имя нового президента Украины, угадать время проведения парламентских выборов. Широкая линия охватывает политических события в США, Европе.

Огромный выбор рынков. Предсказать легко популярные итоги встреч, специфические исходы. Любой рядовой матч содержит сотни рынков. Это точный счет, фора, тотал, промежуточный результат, прогноз того, кто забьет первый гол. Столь подробная роспись не характерна для большинства конкурентов.

Наличие версий на русском и украинском языках. Вы сможете без проблем узнавать всю информацию. Если русскоязычная версия есть у многих букмекеров, то украинская – редкость.

Щедрая программа лояльности. Букмекерская контора 1xBet предлагает вознаграждение не только за открытие профиля. В компании предусмотрено множество поощрений для азартных пользователей. За первый депозит пользователи смогут получить до 3000 гривен. Бонусы предлагаются за участие в акциях “Счастливая пятница”, “Среда Х2”. Также действуют такие поощрения как “Счастливчик дня”, которое позволяет выиграть до 500 промобаллов, Lucky Winner – при пополнении баланса через Skrill или Neteller игрок становится участником розыгрыша iPhone. Более подробную информацию о бонусной политике букмекера легко найти в специальном разделе на сайте букмекера.

Букмекер предлагает раздел “Онлайн-казино”, где есть множество тематически оформленных слотов.