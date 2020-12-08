 Megogo онлайн - смотреть Динамо - Ференцварош - прямая трансляция - футбол 1 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Динамо - Ференцварош 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 8223
Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів
Сьогодні 21:45 1521
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2022
Сьогодні 21:38 361
Санон найближчим часом може поїхати до клубу НБА
Сьогодні 21:24 134
Російська біатлоністка зізналася у вживанні допінгу
Сьогодні 20:38 1529
Динамо - Ференцварош: що треба українській команді в останньому турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 18:17 6255
Динамо - Ференцварош: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:29 10813
Мангер: Я знімаю з себе повноваження президента клубу Дніпро
Сьогодні 16:54 2172
"Мандела мав рацію". Найкращий каратист України про перемоги на останніх секундах боїв та місце, де він проводить половину життя
Сьогодні 11:42 810
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Сьогодні 10:39 2063
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Його не зупинити. Ібрагімович тренується в снігу
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06.12.2020 20:08 1404
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Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:55 1044
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:16 577
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Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Сьогодні 19:47 64623 3
Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

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Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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