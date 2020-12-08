Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2.

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC.

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2.

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.