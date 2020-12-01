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Шахтар - Реал 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 21:00 8336
Шахтар - Реал: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 21:24 1361
Дентіньйо виводить Шахтар вперед у грі з Реалом
Сьогодні 21:23 62
Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція
Сьогодні 19:45 2165
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
Сьогодні 19:05 2842
Один з лідерів Першої ліги може припинити існування
Сьогодні 15:09 1863
Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:28 4230
Джойс: Не можу дочекатися бою з Усиком, щоб прикінчити його
Сьогодні 12:41 2631
Володимир Мула: Пандемія завадила Вейну Грецькому прилетіти в Україну
Сьогодні 12:01 625
У Гамільтона виявили коронавірус
Сьогодні 10:40 414
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Конопля: Із преміальних за чемпіонат світу купив батькам квартиру Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:56 241
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого
Завали своє їб*ло: Мілевський, здається, дозволив собі зайвого Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:52 1635
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом
Шахтар провів відкрите тренування напередодні гри з Реалом Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:11 314
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм!
Про старт нового біатлонного сезону із легендою української журналістики Сергієм Савелієм! Valeriy Ruchka
Вчора 23:09 374
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони
Гравці Бока Хуніорс довели до сліз дочку Марадони Valeriy Ruchka
Вчора 14:26 703
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
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28.11.2020 23:12 1851
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28.11.2020 19:00 1041 1
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Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
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Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Сьогодні 19:07 59939 3
Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Динамо Київ - Барселона: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

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Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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