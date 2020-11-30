 Футбол 2 онлайн - смотреть прямую трансляцию | Навколо спорту | Champion.com.ua
Мій профіль
Джойс кинув виклик Усику
Вчора 09:25 3315
Вербич - найкращий гравець 11-го туру УПЛ
Сьогодні 12:25 129
Megogo виграв тендер на трансляцію єврокубків до 2024 року
Сьогодні 11:48 448
Стадіон Наполі перейменують на честь Марадони
Сьогодні 11:25 350
Торонто оголосив про трансфер Леня
Сьогодні 09:38 337
Шахтар - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 08:51 367
Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ, перегравши Олімпік
Вчора 21:25 2960
Гамільтон виграв напружений Гран-прі Бахрейну
Вчора 19:36 458
Колос розписав мирову з Десною в 11 турі УПЛ
Вчора 18:55 416
Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу
Вчора 15:56 1279
Блоги
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
28.11.2020 23:12 1733
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
28.11.2020 19:00 954 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
28.11.2020 18:15 2403 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
28.11.2020 17:51 575
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:51 614
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
28.11.2020 13:23 799
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника Valeriy Ruchka
28.11.2020 11:26 4095
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
27.11.2020 22:01 533
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі Андрій Твердохліб
27.11.2020 21:48 5878 2
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією Андрій Твердохліб
27.11.2020 20:16 1243
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:01 Футбол Шахтар - Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів 44
12:51 Футбол Арсенал - Вулвергемптон 1:2. Огляд матчу 87
12:47 Блог Перемоги Динамо та Шахтаря та найбільш футбольна область України - ТаТоТаке 75
12:39 Футбол Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція 152
12:29 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 209268
12:25 Футбол Вербич - найкращий гравець 11-го туру УПЛ 129
12:19 Блог Торонто яскраво оголосило про перехід Леня 221
12:18 Пряма трансляція Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 123
12:09 Футбол Челсі - Тоттенгем 0:0. Огляд матчу 238
11:56 Пряма трансляція Шахтар - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 125
11:51 Блог Невдаха дня. Голкіпер Олімпіка подарував перемогу Інгульцю 594
11:48 Футбол Megogo виграв тендер на трансляцію єврокубків до 2024 року 448
11:45 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 462863
11:37 Теніс Світоліна у ТОП-10 по числу перемог за останні десять років 432
11:25 Футбол Стадіон Наполі перейменують на честь Марадони 350
11:14 Футбол Мартінес має намір покинути Інтер 750
10:52 Футбол Наполі - Рома 4:0. Огляд матчу 709
10:37 Формула 1 Грожан залишиться в лікарні через обпалені руки 726
10:26 Футбол Реал планує підписати Мбаппе та Голанда 757
10:08 Футбол Каштру: Шахтарю під силу знову обіграти Реал 972
09:51 Футбол Мілан - Фіорентина 2:0. Огляд матчу 731
09:38 Баскетбол Торонто оголосив про трансфер Леня 337
09:24 Футбол Суркіс: Не Шахтар став слабкіше, а Динамо сильніше грає 864
09:09 Футбол Арсенал показав найгірший старт в чемпіонаті за 39 років 852
08:51 Футбол Шахтар - Реал: онлайн-трансляція 367

Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 12:29 209268
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Телеканал Футбол 2 лідер спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

 Дивіться: Ювентус - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

 По темі: Megogo - дивитися онлайн Лігу чемпіонів

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

 Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Перегляд телеканалу коштує 109 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.