Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

 Megogo онлайн - смотреть Германия - Украина - прямая трансляция - футбол 1 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Матч Німеччина - Україна відбудеться у запланований час
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Збірна Німеччини - збірна України: онлайн трансляція
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Стролл сенсаційно виграв кваліфікацію в Туреччині, Мерседес поза ТОП-5
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Німеччина - Україна: відео голів і огляд матчу
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Збірна України обрала форму на матч з Німеччиною
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Кройфорд - Брук: анонс і прогноз бою за титул WBO
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Німеччина - Україна: історія протистоянь
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Німеччина - Україна: історія протистоянь
Німеччина - Україна: історія протистоянь Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:45 678 1
Фантастична комбінація збірної України в матчі проти Росії
Фантастична комбінація збірної України в матчі проти Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:17 4323
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу
Динамо Киев — Шахтер 0:3. Первое поражение команды Мирчи Луческу Дима Копий
Вчора 16:30 358
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол
Подвійний удар. У Кубку Данії було забито геніальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 15:54 5860
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика
Відео дня. Українка повторила свій подвиг - закинула м'яч з центра майданчика Андрій Твердохліб
Вчора 15:29 939
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки зі спортивної династії Valeriy Ruchka
Вчора 11:11 10881
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери
Про вегетаріанство у спорті, дієти та схуднення за допомогою бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
12.11.2020 19:11 385
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
12.11.2020 19:00 7712
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Чотири роки тому Мак-Грегор став чемпіоном UFC у двох дивізіонах Valeriy Ruchka
12.11.2020 16:09 376
У США продали будинок Кобі Браянта
У США продали будинок Кобі Браянта Valeriy Ruchka
12.11.2020 15:51 1076
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке
Про гру Луніна в збірній Українки та потенційне тренерство Срни в Шахтарі - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
12.11.2020 14:07 923 1
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Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Німеччина - Україна: онлайн трансляція матчу Ліги націй. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

  Також: Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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