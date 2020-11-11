Мегого онлайн - дивитися пряму трансляцію. LIVE

 Megogo онлайн - смотреть Польша - Украина - прямая трансляция - футбол 1 | Навколо спорту | Champion.com.ua
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Польща - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:32 2639
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
Сьогодні 22:31 289
Збірна Польщі - Збірна України 1:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:30 10837
У Динамо виявлено нові випадки захворювання на коронавірус
Сьогодні 21:09 1193
Лопес: Ломаченко ніколи не бив жодного бійця навіть другого ешелону
Сьогодні 19:55 2304
Стаховський переграв росіянина у другому колі турніру в Словаччині
Сьогодні 19:10 387 1
Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE
Сьогодні 18:01 10940
Третій воротар Динамо захворів на коронавірус
Сьогодні 17:09 1755
Збірна України обрала форму на матч з Польщею
Сьогодні 12:32 4633
Шевченко назвав заявку збірної України на матч із Польщею
Сьогодні 10:49 10368
Блоги
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна
ВІДЕО. Україна пропускає після дикої помилки Луніна Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:31 161
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею
ВІДЕО. Ярмоленко не реалізовує пенальті в грі з Польщею Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:19 368
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали!
"Роналду має попроситися у Зеніт". З Боярським усе гірше, ніж ми думали! Valeriy Ruchka
Сьогодні 18:39 1342
Україна – Польща: Історія протистоянь
Україна – Польща: Історія протистоянь Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:03 547
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:46 439
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку
Український чемпіон світу був дискваліфікований через вишиванку Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:41 2135 2
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар
Це космос. Найкращий гольфіст світу продемонстрував шедевральний удар Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:09 1460
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною
Золота колекція. Що сказав Лобановський після перемоги над Барселоною Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:05 1958
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного
Найбільший расистський скандал: рік тому Тайсон розплакався під час Класичного Valeriy Ruchka
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Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля
Українська баскетболістка влучила в кошик з центра поля Андрій Твердохліб
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В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео
В УЄФА відзначили феноменальну гру Нещерета яскравим відео Андрій Твердохліб
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У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому
У чемпіонаті України відбулася бійка, перепало навіть лежачому Андрій Твердохліб
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Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця
Відео дня. Олександр Усик відправив Тоні Белью у важкий нокаут - 2 роки епічній перемозі українця Андрій Твердохліб
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Усик зустрівся з футболістами збірної України
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У Бразилії загинув мотогонщик врізавшись у металевий бар'єр траси Valeriy Ruchka
09.11.2020 23:21 708
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Джерело - Чемпіон.

Медіасервіс Megogo - лідер спортивного мовлення в Україні. Ексклюзивно лише на Мегого - чемпіонські бої Василя Ломаченка, Олександра Усика та Дениса Берінчика. Німецька Бундесліга, іспанська Ла-Ліга та французька Ліга 1 доступні в пакетах ТБ і Кіно Оптимальний і Максимальний.

Збірна Польщі - Збірна України: онлайн-трансляція матчу. LIVE

Із сезону 2020/21 Megogo розпочинає прямі онлайн-трансляції Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Київське Динамо, донецький Шахтар і луганська Зоря представляють Україну в найпрестижніших футбольних турнірах Старого світу.

  Дивіться: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Також сервіс пропонує провідні спортивні телеканали світу - Eurosport 1, Eurosport 2, Setanta Sport і Setanta Sport+, Visat Sport. Не залишаться поза увагою й уболівальники змішаних єдиноборств - телеканал Megogo Гонг. Для любителів рибної ловлі телеканали Трофей і Рибалка. Прихильникам кіберспорту стане довподоби - Dota 2

За матчами найсильнішої ліги світу - АПЛ можна слідкувати на телеканалах Setanta Sport і Setanta Sport+. Нагадаємо, лідер збірної України Андрій Ярмоленко продовжує свої виступи за лондонський Вест Гем. Також в ефірі ірландської телекоманнії чемпіонати NHL, NBA, Формули 1 та UFC. 

Найпрестижніші тенісні турніри світу - Australian Open, Roland Garros, Wimbledon і US Open, велобагатоденки - Giro d'Italia та Tour de France, чемпіонат світу зі снукеру в ефірі телеканалів Eurosport 1/2. 

Увесь світ американського спорту - NHL, NBA, NFL (Superbowl) і  MLB, а також аналітичні програми на телеканалі Visat Sport HD.

Для любителів українського хокею - телеканал XSPORT.

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Завдяки медіасервісу Megogo, ви зможете спостерігати за грою найкращих спортсменів планети. Леброн Джеймс і Стеф Каррі, Алєксандр Овєчкін і Сідні Кросбі, Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, Мохаммед Салах і Садіо Мане, Кевін де Брейне та Серхіо Агуеро, Конор Макгрегор і Хабіб Нурмагомедов, Новак Джокович і Рафаель Надаль...

Звісно на провідних телеканалах планети й українські зірки світового спорту: Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, Ольга Харлан і Марина Бех-Романчук, Василь Ломаченко та Олександр Усик.

Родзинкою Мегого є змога подивитися в запису увесь ексклюзивний контент (повні матчі, огляди, голи, цикл історичних програм), а також записи найважливіших спортивних подій з телеканалів, які входять до сервісу. Також до вашої уваги безліч документальних і художніх фільмів про спорт і людей зі світу спорту.

Вартість пакету Оптимальний (до якого не входять телеканали Євроспорт) - 97 грн/міс. Тариф Максимальний - 197 грн/міс.

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