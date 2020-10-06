 «Спочатку бокс, потім ММА»: Макгрегор проведе бій з Пакьяо, де варто робити ставку на матч | Навколо спорту | Champion.com.ua
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«Спочатку бокс, потім ММА»: Макгрегор проведе бій з Пакьяо, де варто робити ставку на матч

Сьогодні 21:42 197 0

Після того, як ірландець Конор Макгрегор заявив про те, що лишає великий спорт, пройшло кілька місяців. І ось тепер боєць повертається у світ ММА, але досить оригінальним чином. Спочатку Макгрегор хоче здолати на рингу філіппінця Менні Пакьяо. Відповідно до звітів з профільних сайтів, шанси у ірландця не надто високі. Він поступається Пакьяо як в підготовці, так і в кількості переможних матчів. Втім, "Ноторіус" вміє дивувати, його бій в будь-якому випадку буде захоплюючим.

Звинувачення в зґвалтуванні й відхід зі сцени

У червні 2020 року скандальний ірландець знову вирішив піти зі світу MMA. На своїй сторінці в соціальній мережі Twitter він опублікував пост з фотографією матері, розпрощався з фанатами, після чого про нього не було нічого чутно кілька місяців. Слід зазначити, що хід ірландця не став знаменною подією, він заявляв подібне і раніше, інші ж спортсмени й зовсім вважають його "відпустку" черговим алкогольним "загулом".

Навколо бізнесу Макгрегора серед бійців ММА ходить безліч жартів. Деякі вважають ірландця головним споживачем свого продукту, інші називають його бренд відвертою "дешевиною".

Серед останніх серйозних матчів "Ноторіуса" виділяється тільки перемога над Серроне. До цього він брав тривалий "відгул" на відновлення після програшу Хабібу Нурмагомедову у 2018. У вересні 2020 його образ чесного спортсмена дав ще одну тріщину. Конора Макгрегора заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні на Корсиці, нібито боєць голим знаходився в барі, після чого приставав до невідомої дівчини. І хоча звинувачення відкликали, репутація спортсмена все одно залишилася підмоченою.

Грядущий бій і підготовка учасників

Зараз Конор збирається повернутися у світ ММА, він вже заявив про згоду зустрітися з ветераном UFS Санчесом в рамках UFC 253 в кінці вересня. Але, що куди цікавіше, ірландець готовий вийти на ринг і провести матч за правилами боксу з Менні Пакьяо. Нагадаємо статистику останнього - 62-7-2. Конор так висловився про майбутній бій:

"Для мене буде справжньою честю зустрітися з двома найвідомішими боксерами сучасності",– заявив Макгрегор.

Другий боксер – це Флойд "Гроші" Мейвейзер, який нокаутував ірландця під час їх минулої сутички. З огляду на це, а також імовірно слабкої підготовки Конора, перемога в прийдешньому бою дістанеться Пакьяо. Не варто забувати про те, що з літа цього року Конор займався аж ніяк не підготовкою, та й брак досвіду дасть про себе знати. Його перевага – це вік, ірландець молодше опонента, але розраховувати на це не варто. Мейвейзеру адже теж було за 40 на момент проведення бою.

Пакьяо, в свою чергу, відноситься до матчу серйозно. Для нього цей виступ – шанс допомогти філіппінцям й відступати він не збирається. Навколо майбутньої події крутяться величезні гроші, матч вже можна вважати підтвердженим. Заздалегідь продумайте, де будете ставити на бокс, і якого претендента вибрати. Хоча більшість букмекерів впевнені в перемозі філіппінця, який виявиться "у своїй тарілці".

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, що Конор анонсував бій з Пакьяо на Близькому Сході. Керівник Paradigm Sports Management Одді Аттара вважає, що матч відбудеться вже на початок 2021 року. Ну а потім, хто знає, може Макгрегор повернеться в октаедр вже разом з Хабібом Нурмагомедовим, щоб отримати свій реванш.

Вибір майданчика букмекера

Майбутній бій Макгрегора і Пакьяо, безумовно, стане обговорюваною подією як у світі ММА, так і в боксі. І, звичайно ж, букмекерські контори не залишать без уваги настільки відомих учасників. За умови правильного розрахунку й правдоподібного прогнозу, Беттер може примножити свої активи на майбутній бій. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо вибрати не тільки перевіреного, але ще й надійного букмекера. Зробити це не так вже й просто.

"Кіт" на ринку або маловідомий новачок

Перше, з чим варто визначитися у виборі відповідного майданчика, це позиція БК на ринку. Гра на популярних майданчиках має безліч переваг. В першу чергу Беттер отримує певну гарантію того, що йому все виплатять. Крім того, такі контори рідше викривають у заниженні коефіцієнтів й блокування успішних парі. Зареєструватися на таких майданчиках простіше, лінія тут ширше. І все це "затьмарює" лише один недолік – недостатньо великі виграші. Великій конторі не потрібно ганятися за новою аудиторією, тому маржа на популярні матчі тут досить висока, що призводить до скорочення доходів Беттери.

З іншого боку, дрібні контори нерідко "заманюють" користувачів щедрими бонусами та цікавими промо. Коефіцієнти тут вище, нерідко є можливість крім ставок на спорт пограти ще й у відео-слоти. Але все це відтіняє необхідність ретельно аналізувати відгуки при підборі контори, адже користувача можуть обдурити з виплатою виграшу. Ніякого контролю за офшорними букмекерами немає.

Кілька критеріїв вибору

Перед тим, як ви визначитеся з майданчиком, проаналізуйте варіанти з урахуванням доданих нижче показників:

  • Репутація та відгуки. Саме з цього варто почати знайомство з майданчиком. У мережі є безліч сайтів, які займаються оцінкою букмекерів. Вибирайте тільки ті, про яких є реальні позитивні коментарі. Незайвим також буде перевірити новини про майданчику, можливо вона змінювала назву або просто була центром скандалу раніше.
  • Зручний сайт, наявність багатомовної версії. Вам доведеться багато працювати з платформою, тому вона повинна бути зроблена з оглядкою на потреби користувача. Подумайте над тим, чи легко ви знайшли сайт, вкладку "Реєстрація", перелік активних промо-акцій.
  • Національний або іноземний букмекер. На закордонному проекті далеко не завжди є російська чи навіть українська версія сайту, зате охоплення лінії й корзина подій там більші.
  • Перелік пропонованих послуг. Не вибирайте ті платформи, де є тільки бокс. Основа будь-якої стратегії у беттінгу – це завжди диференціація, тим більше, що пізніше ви, цілком можливо, захочете розширити сферу своїх інтересів.
  • Наявність додаткового функціоналу. Це може бути мобільний клієнт для ставок, сервіс для перегляду трансляцій, дзеркала для обходу блокування й багато іншого.
  • Акції та промо. Якщо ви скоротили вибір до декількох майданчиків, то залишилося проаналізувати пропоновані заохочення. Постарайтеся зробити так, щоб свою гру на ставках ви почали за рахунок бонусів. Навіть якщо ви просто будете відігравати ті кошти, які отримали в якості привітального заохочення, це допоможе вам заощадити на перших помилках.

Майбутній бій Макгрегора і Пакьяо – це дуже гучна подія, його не оминуть увагою всі більш-менш великі букмекери. Але він, можливо, буде не єдиним, на який ви зробите ставку. Переконайтеся в тому, що на сайті букмекера є розділ, присвячений боксу. Дуже добре, якщо на проекті є можливість укласти парі на матч в розділі "смолл-маркетів", на них можна створити свою стратегію. Не поспішайте з вибором, ретельно обміркуйте всі варіанти, після чого відповідь стане очевидною.

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