 История компании Microgaming и лучшие слоты | Навколо спорту | Champion.com.ua
Мій профіль
Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка
Сьогодні 19:55 945
Мессі залишається у Барселоні
Сьогодні 19:24 380
Марта Костюк - Наомі Осака: онлайн-трансляція матчу US Open. LIVE
Сьогодні 19:00 1359
Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку»
Сьогодні 16:42 2800
Михайліченко – найкращий гравець матчу проти Швейцарії
Сьогодні 10:44 1836 1
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 10:18 2963
Заховайло: Пресингувати з Коноплянкою неможливо
Сьогодні 10:16 4348 1
Шевченко оцінив гру дебютантів збірної України
Сьогодні 09:56 1993
Мессі змінив своє рішення щодо Барселони
Сьогодні 09:32 2535
Зінченко: Ставлю всі свої нові зуби, що бив по воротам
Сьогодні 08:27 2282
Блоги
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:58 2697
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:49 3222
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:33 1283
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
Вчора 17:39 1036
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
Вчора 16:20 928 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1085
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1042
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя
Шахтар у десятці найтитулованіших команд світу XXI сторіччя Андрій Твердохліб
02.09.2020 09:59 2443 1
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала
Світоліну назвали росіянкою. Тенісистка відреагувала Valeriy Ruchka
01.09.2020 21:11 5683 1
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні
Шеф редактор Чемпіона запропонував змінити фізкульт-прівєт на Слава Україні Андрій Твердохліб
01.09.2020 19:07 1948 8
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти
Російська попса на зборах збірної України. Новачки пройшли церемонію посвяти Valeriy Ruchka
01.09.2020 13:49 2062 2
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке
Про блиск і злидні Кривбасу та чому Динамо зобов'язане проходити АЗ - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
01.09.2020 09:04 732
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
31.08.2020 07:30 8301
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
31.08.2020 06:58 2985
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
31.08.2020 04:01 1148
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Футбол Україна програла Швейцарії у Суперфіналі Євроліги 720
20:25 Футбол Названо умову, за якої Динамо погодиться продати Супрягу 868 1
20:10 Футбол Мессі: Я міг судитися з Барселоною, але не готовий до цього 240
19:55 Футбол Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка 945
19:46 Навколо спорту История компании Microgaming и лучшие слоты 108
19:40 Баскетбол Стартував розіграш Кубка Прометей 287
19:24 Футбол Мессі залишається у Барселоні 380
19:10 Бокс MEGOGO покаже бій між Ломаченком і Лопесом 638
19:00 Пряма трансляція Марта Костюк - Наомі Осака: онлайн-трансляція матчу US Open. LIVE 1359
18:55 Футбол Роналду ризикує пропустити матч з Хорватією 510
18:40 Бокс Хан: Джеб – ключ до перемоги над Ломаченком 784
18:33 Пряма трансляція Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 291
18:25 Футбол Інтер домовився про трансфер Дарміана 573
18:10 Футбол Михайличенко повернувся на посаду спортивного директора Динамо 825
17:55 Футбол Мессі заявив, що клаусули в 700 млн немає 5211 1
17:40 Футбол Динамо відправило захисника до білоруського клубу 1101
17:38 Блог Володимир Кличко анонсував свою нову книгу 254
17:25 Баскетбол Одеса орендувала двох гравців Київ-Баскета 742
17:22 Блог Про кар'єру, партнерів та обстріляний будинок під Маріуполем - Олег Краснопьоров 180
17:10 Футбол Шевченко на матч проти Іспанії взяв 27 гравців 1914
16:55 Футбол Мессі записав офіційну заяву щодо свого перебування у Барселоні 1867
16:44 Футбол Данія U-21 – Україна U-21: де дивитися матч Євро 2021 1251
16:42 Баскетбол Слава Медведенко: Філ Джексон практикував «душогубку» 2800
16:40 Бокс Тренер Дерев'янченка: Чекаю видовищного протистояння з Чарло 1186
16:25 Футбол Рух визначився з домашнім стадіоном на УПЛ 1369

История компании Microgaming и лучшие слоты

Сьогодні 19:46 108 0
История компании Microgaming и лучшие слоты

Ведущий мировой поставщик игрового программного обеспечения, студия Microgaming, вероятно, является настоящим пионером в области онлайн игр. Основанные в начале девяностых, они запустили первое полноценное онлайн казино, The Gaming Club, работающее и сегодня на фирменном ПО. Компания с острова Мэн самый узнаваемых бренд в гемблинг сообществе и один из крупнейших игроков на рынке. По данным портала https://slotuu.me/ количество слотов под маркой Микрогейминг уже превысило 700 шт. и продолжает ежемесячно увеличиваться. Во все игры можно играть бесплатно в демонстрационном режиме. Для тех, кто решит делать ставки на деньги, рекомендуем ознакомиться с подборкой https://slotuu.me/money-game, в которой собраны слоты с максимально высокими коэффициентами возврата и наилучшими бонусами.

История бренда

Компания Microgaming развивалась очень динамично, с первых лет освоив выпуск электронной начинки для игровых автоматов в онлайн казино. Когда интернет стал доступен широким массам они одними из первых поняли, какие возможности он дает, приступив к созданию цифровых слотов. В студии запустили первую мобильную игровую платформу в 2004 году второй раз поймав звездный час и признание аудитории.

Сегодня вы можете играть в видеослоты, классические автоматы, настольные игры, видеопокер, блекджек и рулетку, столов для live-казино. Программное обеспечение выпускалось по Flash технологии, а с 2014 года в формате HTML5. Тем не менее, многие фанаты игр и по сей день настаивают на том, что клиент загрузки Viper, который применялся в ранних версиях, обеспечивает наилучшие игровые возможности, поскольку игровое программное обеспечение хранится на ПК пользователя, а в казино и провайдерам отправляются только запросы ставок. Это позволяет играм работать более плавно на более высокой скорости, а графика может быть намного более сложной, поскольку время загрузки не требуется, как при игре онлайн. Тем не менее, стандарт HTML5 — большое преимущество, теперь в слоты можно играть на всех устройствах и на всех платформах ОС, включая мобильные.

Ассортимент игр

Хотя ряд слотов кажутся немного устаревшими, у Microgaming есть большое количество современных автоматов и регулярно выходят новинки.

Лучшими играми бренда, по опросу аудитории портала slotuu.me, стали:

  • Mermaid's Millions (Миллионы русалки);

  • Game of Thrones 15 (Игра престолов);

  • Mega Moolah (Мега Мулла);

  • Jurassic World (Мир Юрского периода);

  • Avalon (Авалон);

  • Dragon Dance (Танец дракона);

  • Harveys (Урожаи);

  • Alaskan Fishing (Рыбалка на Аляске);

  • Hitman (Хитмен).

Легендарный статус был присвоен сети прогрессивных джек-потов Microgaming, где слотами, такими как Mega Moolah и Major Millions, было выплачено почти 1 миллиард долларов выигрышей за одно десятилетие с момента их запуска, что имеет официальное подтверждение. Последняя рекордная победа была, когда игрок выиграл невероятные 18,7 миллиона евро, сделав ставку всего 0,75 евро на Mega Moolah. 

Коментарі ()