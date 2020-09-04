История компании Microgaming и лучшие слоты

Ведущий мировой поставщик игрового программного обеспечения, студия Microgaming, вероятно, является настоящим пионером в области онлайн игр. Основанные в начале девяностых, они запустили первое полноценное онлайн казино, The Gaming Club, работающее и сегодня на фирменном ПО. Компания с острова Мэн самый узнаваемых бренд в гемблинг сообществе и один из крупнейших игроков на рынке. По данным портала https://slotuu.me/ количество слотов под маркой Микрогейминг уже превысило 700 шт. и продолжает ежемесячно увеличиваться. Во все игры можно играть бесплатно в демонстрационном режиме. Для тех, кто решит делать ставки на деньги, рекомендуем ознакомиться с подборкой https://slotuu.me/money-game, в которой собраны слоты с максимально высокими коэффициентами возврата и наилучшими бонусами.

История бренда

Компания Microgaming развивалась очень динамично, с первых лет освоив выпуск электронной начинки для игровых автоматов в онлайн казино. Когда интернет стал доступен широким массам они одними из первых поняли, какие возможности он дает, приступив к созданию цифровых слотов. В студии запустили первую мобильную игровую платформу в 2004 году второй раз поймав звездный час и признание аудитории.

Сегодня вы можете играть в видеослоты, классические автоматы, настольные игры, видеопокер, блекджек и рулетку, столов для live-казино. Программное обеспечение выпускалось по Flash технологии, а с 2014 года в формате HTML5. Тем не менее, многие фанаты игр и по сей день настаивают на том, что клиент загрузки Viper, который применялся в ранних версиях, обеспечивает наилучшие игровые возможности, поскольку игровое программное обеспечение хранится на ПК пользователя, а в казино и провайдерам отправляются только запросы ставок. Это позволяет играм работать более плавно на более высокой скорости, а графика может быть намного более сложной, поскольку время загрузки не требуется, как при игре онлайн. Тем не менее, стандарт HTML5 — большое преимущество, теперь в слоты можно играть на всех устройствах и на всех платформах ОС, включая мобильные.

Ассортимент игр

Хотя ряд слотов кажутся немного устаревшими, у Microgaming есть большое количество современных автоматов и регулярно выходят новинки.

Лучшими играми бренда, по опросу аудитории портала slotuu.me, стали:

Mermaid's Millions (Миллионы русалки);

Game of Thrones 15 (Игра престолов);

Mega Moolah (Мега Мулла);

Jurassic World (Мир Юрского периода);

Avalon (Авалон);

Dragon Dance (Танец дракона);

Harveys (Урожаи);

Alaskan Fishing (Рыбалка на Аляске);

Hitman (Хитмен).

Легендарный статус был присвоен сети прогрессивных джек-потов Microgaming, где слотами, такими как Mega Moolah и Major Millions, было выплачено почти 1 миллиард долларов выигрышей за одно десятилетие с момента их запуска, что имеет официальное подтверждение. Последняя рекордная победа была, когда игрок выиграл невероятные 18,7 миллиона евро, сделав ставку всего 0,75 евро на Mega Moolah.