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Какие занятия способны продлить жизнь человека?

Сьогодні 17:10 142 0
Какие занятия способны продлить жизнь человека?

Сегодня многие люди заинтересованы вопросом продления жизни. Так как за последние десятилетия уровень и качество жизни человека в целом прилично развились по сравнению с тем, как люди жили еще каких-то 50 лет назад, потому многих интересует вопрос, чем же заниматься, чтобы продлить себе жизнь.

Известно, что самое главное — это не стареть умственно и интеллектуально, а также заниматься спортом. На второй план отходит питание, а также своевременный медицинский уход за организмом, хоть эти два пункта тоже достаточно важны для того, чтобы быть в хорошем состоянии здоровья и дольше жить.

Есть также недавние исследования, которые подтвердили, что на жизнедеятельность человека влияют разнообразные внезапные занятия и нагрузки. Например, среди таких можно отметить игры. Это могут быть настольные игры, компьютерные игры, а также различные азартные игры, например, в казино онлайн Украина.

Конечно, есть мнение, что если человек начинает часто играть в различные игры, есть риск того, что со временем он может стать игроманом. Но стоит отметить, что психологи подчеркивают такую деталь: люди, которые часто играют быстрее реагируют на непредвиденные обстоятельства, способны находить решения из трудных ситуаций, а также более спокойно реагируют на изменения окружающей жизни. Таким образом, можно сказать, что игры помогают психологической адаптации, держат мозг в постоянном тонусе, не разрешая ему быстро стареть.

Потому можно утверждать, что любая интеллектуальная активность и игры в частности — это мощный стимулятор деятельности коры головного мозга, которые непосредственно влияют на процессы жизнедеятельности и, в конечном итоге, на продолжительность жизни человека. Такая стимуляция организма сопоставима с занятиями спортом, прогулками на свежем воздухе и чтением книг.

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