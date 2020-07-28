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Луческу прибув до Києва
Сьогодні 12:22 2302 2
Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE
Сьогодні 15:39 3084
Денисов: Ахметов відмовився коментувати призначення Луческу у Динамо
Сьогодні 14:09 884
Шахтар умовив Спірідона не працювати в Динамо
Сьогодні 11:10 3067 1
Динамо пояснило лист Луческу, показавши листування із Суркісом
Сьогодні 10:55 1355
Бурбас: Луческу накрив мідним тазом довіру Суркіса
Сьогодні 09:25 1277 3
Циганик: Клуб Галич-Бурштин має стати новими Карпатами
Сьогодні 09:10 1438
Луческу: Динамо Київ? Я поки не можу нічого підтвердити
Сьогодні 08:24 1990
Чорноморець може об’єднатися з клубом УПЛ
Вчора 21:31 2794
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Вчора 20:28 19858 1
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Шевченко потрапив у ТОП-50 найкращих футболістів XXI століття
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26.07.2020 11:24 1856 1
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 14:07 13884
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

 Дивіться: Маріуполь - Колос: онлайн-трансляція фіналу плей-оф УПЛ. LIVE

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

 Читайте: Луческу підтвердив розірвання контракту з Динамо

Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.